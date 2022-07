L’Ajuntament d'Igualada ha ampliat el servei de Punt Lila pels concerts de l’European Balloon Festival (EBF) i l’Anòlia. Durant els concerts d'Anòlia, que es realitzaran al parc de l’Estació Vella, hi haurà un servei de Punt Lila amb dues educadores especialitzades amb perspectiva de gènere

La regidora d’Igualtat, Carlota Carner, ha explicat aquest dimecres que l’Ajuntament d’Igualada, conjuntament amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, ha ampliat el servei de Punt Lila, que fins ara s’oferia durant la Festa Major, també als concerts de l’European Balloon Festival i de l’Anòlia. Ja fa uns anys que l’Ajuntament d’Igualada posa a disposició de la ciutadania aquest servei de prevenció i atenció a les agressions sexistes i lgtbifòbiques en el marc de els esdeveniments i l’oci nocturn.

Carner ha explicat que l’Ajuntament d’Igualada ha fet una aposta important per a desplegar un dispositiu de Punt Lila durant els concerts de l’Ànòlia en el seu festival d’enguany. Durant aquesta setmana serà present a l’Estació Vella des de dimecres i fins el dissabte. Dues educadores especialitzades amb perspectiva de gènere seran presents a la carpa del Punt lila per donar informació, repartir materials i atendre agressions sexistes, sexuals o LGTBIfòbiques si hi hagués la demanda.

El passat dissabte es va comptar amb un servei de Punt lila al concert de Sopa de Cabra, amb motiu de l’EBF el qual va atendre un total de 51 persones que volien informació. No es va haver d’atendre cap situació d’agressió sexista, violència sexual o agressió per LGTBIfòbia.

Carner ha destacat que des del servei d’igualtat de gènere “es va reunir a tots els dispositius desplegats en els esdeveniments per tal que treballin en xarxa i coordinadament, connectant des dels equips de seguretat privada, Policia Local, Mossos, preventius de Creu Roja, serveis de barres i logística i serveis de Punt Lila per establir protocol de derivacions i coordinacions en cas que sigui necessari”. El Punt Lila té un telèfon d'atenció, el 607 53 04 83, que estarà operatiu durant 3 hores (de 22.30 a 1.30 h) cadascuna de les nits de concerts d’Anòlia.