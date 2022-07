Roger Vázquez encapçalarà la llista d'ERC a Masquefa

Roger Vázquez Claravalls (@rogerclaravalls) serà el candidat d’Esquerra Republicana de Catalunya en les eleccions municipals de Masquefa. Així ho ha ratificat l'assemblea local de militants, simpatitzants i amics d’Esquerra Masquefa per unanimitat, després que el president de la secció local el proposés formalment com a cap de llista. L’acte, que va comptar amb la presència dels diputats provincials Maria Sayavera i Josep-Ramon Mut, va servir perquè l’alcaldable republicà expliqués les línies clau “d'un projecte que parteix d’un full en blanc i que ha de conèixer totes les realitats de Masquefa: de tothom i per a tothom, amb la voluntat de sumar des de l'honestedat i la transparència".

Vázquez participa activament de la vida i del teixit associatiu local. És president de la Colla Gegantera de Masquefa, des de l’any 2016, i autor del llibre Els Gegants de l’Anoia. La seva etapa formativa va començar a l’Escola El Turó i l’Institut de Masquefa i és graduat en Gestió i Administració Pública i màster en Estudis Jurídics Avançats –amb menció en Dret públic–, per la Universitat de Barcelona. Esquerra valora que es tracti d'"un cap de cartell jove i amb projecció, ambició i capacitat de lideratge". A Masquefa és una de les poblacions amb una posició sòlida per a les candidatures convergents i potsconvergents, sempre amb Xavier Boquete com a alcalde i cap de llista. Explica la formació republicana que vol ser alternativa a l'actual govern i proposen "transformar la població en clau social". Vázquez ha assegurat que "si m'hi poso –si ens hi posem– és perquè estimem Masquefa". És previst que al setembre, amb l’inici del curs polític, es faci una presentació pública del candidat que comptarà amb la intervenció de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la santpedorenca Laura Vilagrà, i la diputada al Congrés dels Diputats, la igualadina Carolina Telechea.