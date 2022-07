Unió de Pagesos demana el soterrament de la línia d’alta tensió al seu pas pels termes municipals de Jorba i Òdena, a la comarca de l’Anoia. El sindicat va reunir un centenar de veïns i poropietaris i han explicat que són "contraris a l’actual projecte de construcció d’aquesta infraestructura", que consideren que no s’ajusta al què estableix el nou Decret d’energies renovables ni a l’establert a la Llei d’espais agraris.

Els assistents a la reunió van demanar també als ajuntaments implicats que mantinguin el seu posicionament i que refermin la petició de soterrament de la línia. Al mateix temps, també van mostrar la seva satisfacció pel fet que el passat dia 7 de juliol el Ple de l’Ajuntament d’Òdena aprovés per unanimitat l’avenç de la modificació puntual de la normativa urbanística que ha de regular la implantació d’aquests parcs fotovoltaics i parcs eòlics.

La trobada entre sindicats i veïns, que es va fer dilluns, va tenir com a principal objectiu traslladar a la pagesia i als veïns del Raval d’Aguilera d’Òdena, l’Espelt i Jorba informació relativa subestació a Vilanova del Camí, que inclou una línia d’evacuació elèctrica, de molt alta tensió, que aniria de Bellprat a Vilanova passant per Sant Martí de Tous, Jorba i Òdena.

Així, en la reunió es va refermar l’aposta perquè el tram de la línia que passa per Jorba i Òdena també sigui soterrat per camins públics, com ja està projectat al tram de Bellprat i Sant Martí de Tous. Una petició, aquesta, que va en la mateixa línia que les al·legacions presentades pel sindicat i per l’Ajuntament d’Òdena, qui el passat mes de gener va considerar com a inadmissible la creació de noves línies aèries.