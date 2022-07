Junts d’Igualada, que governa a la ciutat, assegura que en els darrers 10 anys hi ha hagut «una important» reducció del deute municipal. I sortint al pas de les crítiques d’ERC, que els acusaven de tenir un dels governs més endeutats de Catalunya. En contraposició a les paraules dels republicans, el partit el Govern va fer, ahir, una nota en la que s’atribueix «bona gestió» dels recursos municipals en els darrers anys. I asseguren que Junts «ha aconseguit reduir pràcticament a la meitat l’endeutament desmesurat de la ciutat, heretat de l’anterior govern». Això s’ha traduït en una reducció total de 22 milions de deute en 10 anys, i que ha suposat que mentre al 2012 Igualada tenia un deute per habitant de 1.486 euros, al 2021 ja ha estat de 886 euros», segons han explicat les mateixes fonts.

Manté el grup de govern que «al llarg d’aquests darrers anys s’ha aconseguit posar tots els semàfors de les finances municipals en verd (com l’estalvi net, els romanents o la ràtio d’endeutament), i s’ha fet sense deixar d’invertir en la ciutat i en les seves persones».

I assegura que «haver sanejat els comptes de l’Ajuntament ha permès fer inversions tan positives com l’aposta de ciutat universitària, la generació de polítiques d’impuls al comerç que han convertit Igualada en un dels eixos comercials més vius, liderar el rànquing de ciutats amb més espais verds o generar nous equipaments de ciutat com el Centre Cívic Nord». Les mateixes fonts indiquen que la formació està compromesa amb la bona gestió econòmica, per poder mantenir una prioritat política: «invertir en serveis i qualitat de vida pels igualadins».

Tot i que ERC retreu a Junts que manté una alta pressió fiscal, aquesta formació indica que «des de fa 10 anys que es treballa per reduir la pressió fiscal als ciutadans, i de fet l’any passat ja es va aprovar una reducció de l’IBI pel 2022. Una reducció que, per cert, ERC hi va votar en contra. De fet, el partit d’ERC va ser qui fa 13 anys en el Ple de l’Ajuntament quan es votava la revisió cadastral per apujar el rebut de l’IBI als ciutadans, va ser qui va facilitar-ne l’aprovació.