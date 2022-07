L’Ajuntament d’Olesa té a punt un projecte de reconversió de l’espai de l’antiga escola Sant Bernat en zona de lleure. La intervenció consistirà en l’enderroc de tres mòduls de la part més antiga, que corresponen a l’edifici d’infantil i primària, on es farà un espai d’estada; i també de la pista, que es convertirà en una àrea de jocs.

Aquests edificis es troben en mal estat de conservació i actualment només es fa servir el que era l’antic pati del col·legi Sant Bernat. Amb aquesta adequació es pretén convertir-lo en un espai aprofitable per a la ciutadania en general i per als veïnat del barri Sant Bernat en particular. El projecte té un pressupost de 297.056 euros i està pendent d’aprovació i licitació.

El projecte també preveu fer zones de pícnic amb pèrgoles que facin ombra, un espai de jocs d’aigua per a infants amb fonts amb llums led de colors, i una pista esportiva polivalent per a camp de futbol i bàsquet, envoltat per unes grades de formigó.

Pel que fa a l’actual camp de futbol, es farà una reforma integral per millorar-ne el paviment i les porteries. A la zona nord-oest del camp, on es farà l’enderroc dels dos edificis de l’antiga escola, s’habilitarà una zona de pícnic amb pèrgoles que facin ombra i així aconseguir un espai més confortable. En aquesta plataforma, situada a la cruïlla del carrer de Jaume Balmes i de Sant Vicenç de Paül, es crearà un refugi climàtic, amb fonts lúdiques amb llums led de color que donaran un valor afegit a aquesta nova àrea recreativa.

També hi haurà una àrea verda, un pati i un escenari per a activitats lúdiques i culturals, ubicat a la zona oest del camp de futbol. Amb aquest escenari es pretén dotar d’un nou espai on realitzar activitats com festivals, fires, esdeveniments culturals, escolars, o de les associacions del municipi. El disseny de l’escenari presentarà un conjunt de volums de diferents mides, amb estructura de formigó armat, que donarà una imatge moderna i alhora serà resistent i no necessitarà de gaire manteniment.

Finalment, la zona est, on actualment hi ha una àrea verda que es troba sense gaire manteniment, s’adequarà per a hort urbà.

De tot el conjunt, únicament es mantindran els edificis de l’Escola Municipal d’Adults i l’espai per a entitats, i també la zona d’horts.