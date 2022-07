Amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana, Mal Llamp, Diables d’Igualada i Petits Diables d’Igualada van portar dissabte a Igualada un reeixit espectacle de foc. Rius de foc va ser una de les propostes guanyadores del procés participatiu per a les activitats d’Igualada Capital de la Cultura Catalana, va quedar en quarta posició, amb un total de 146 vots, dels 4.020 totals emesos.

L’espectacle es va iniciar a 2/4 de 10 del vespre i va tenir diferents itineraris, on més de 100 diables van recórrer diferents carrers d’Igualada simultàniament representant els rius de foc, que dona nom a l’espectacle. El guionista, Lluc Torreguitart, explica que l’espectacle va néixer de la idea de «fer quatre correfocs alhora» i que, tot i haver-se mantingut el nom, la idea ha anat evolucionant. A les 10, tots els recorreguts es van trobar a la plaça de Cal Font, on les colles van representar l’espectacle final, el foc de la festa, acompanyats per Satanàs, qui va obrir l’acte demanant a tots els diables que trenquessin «l’avorriment mil·lenari i rugiu per mantenir viva la torxa de les tradicions». Després d’una gran exhibició de focs, sorolls i teatre, l’acte es va cloure amb focs artificials que simbolitzaven l’agraïment de Satanàs a les colles.

Rius de foc és un espectacle format per un centenar de diables, sis bèsties infernals i 120 quilos de pólvora a punt per cremar. El president de Mal Llamp, Dani Lladó, explica que aquest espectacle «és un homenatge a la llarga trajectòria de les colles de diables de la ciutat». Unes colles que porten gairebé 33 anys fent foc. Lladó també fa una menció a totes les colles d’arreu del territori, «també és un homenatge a totes les més de 300 colles que hi ha arreu dels Països Catalans, que fan un servei de cohesió social». Lladó ha recordat que la pandèmia no els va permetre fer les actuacions que voldrien durant dos anys i s’ha mostrat il·lusionat i content perquè aquest acte «també ha estat una manera de poder reprendre l’activitat».

Per la seva banda, Helen Matutana, col·laboradora de la redacció del guió de Rius de foc, explica que «un altre objectiu d’aquest espectacle és també donar visibilitat a la cultura de foc que hi ha a Igualada».

El 9 de juliol, els Diables d’Igualada van presentar els nous ceptrots de Llucifer i Diablesa que s’havien d’estrenar per Rius de foc. Són obra del serraller igualadí Joan Tomàs, que ret homenatge a la ciutat amb les seves creacions. El ceptrot de Llucifer és una recreació de l’escut de la ciutat.