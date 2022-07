El govern municipal d’Igualada ha previst un pressupost de 60,6 milions d’euros pel 2023. Quan a l’activitat pròpiament municipal s’hi afegeixen les empreses la xifra s’eleva a 72,4 milions. En aquest pressupost consolidat hi ha organismes autònoms i el Consorci Sociosanitari d’Igualada.

Les dades les va presentar ahir, dilluns, la regidora Montserrat Duch, responsables d’Hisenda i Interior, i l’alcalde Marc Castells. La proposta de pressupost i d’ordenances de finances fiscals per l’any 2023 que es debatrà en la propera sessió del Ple.

L’alcalde d’Igualada ha destacat que es tracta d’«un pressupost continuista, que permet fer front a les inversions estratègiques que necessita la ciutat alhora que contempla els increments de preus que estan patint els materials i les matèries primeres des de fa mesos». Castells ha destacat que el pressupost que es presenta fa una important aposta «per reforçar les polítiques d’habitatge i de seguretat ciutadana a Igualada així com també en les polítiques socials per evitar que a la nostra ciutat ningú quedi enrere».

En aquest sentit, Castells ha destacat l’increment de del pressupost en seguretat ciutadana en un 6%, una pujada destinada a augmentar la presència d’agents de la Policia Local al carrer. L’alcalde ha recordat, també, que entre els anys 2021 i 2022 el nombre d’efectius de policia municipal ha crescut i seguirà creixent amb la incorporació de 15 nous agents, els últims 7 aquest proper mes d’octubre. Amb l’increment pressupostari per l’any vinent es consolidarà l’augment de presència i patrullatge a tots els barris de la ciutat. El pressupost per l’any vinent també contempla la incorporació de cinc vehicles nous per a la Policia Local.

També augmenta un 6% el pressupost per Acció Social i entorn comunitari que se situa en 5’7 milions d’euros, amb la clara voluntat de donar servei i suport a aquells igualadins i igualadines que passen per moments més difícils.

Pel que fa a polítiques d’habitatge, pressupost global pel 2023 suposa un increment del 15% en aquest àmbit. Castells ha assegurat que aquest increment «segueix l’aposta del govern de Junts per Igualada per augmentar el parc d’habitatges amb lloguer assequible a la ciutat, afavorint la rehabilitació i també la nova construcció amb campanyes específiques que han funcionat notablement aquests últims anys».

Les xifres

Pel que fa a les inversions més destacades, hi ha els 2.127.000 euros destinats al pla de millora de barris, 1.600.000 euros per la compra de terrenys, 653.000 euros per l’equipament del Campus de la Salut, 458.627 euros d’inversions en equipaments esportius, 300.000 euros per l’oficina de l’habitatge, 250.000 euros per una nova fase del pla de modernització del polígon de Les Comes.

Contenció fiscal malgrat la inflació

Pel que fa als impostos, la tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Montserrat Duch, ha explicat que el govern segueix amb la política de contenció fiscal. El pressupost manté l’IBI amb el coeficient del 0’84, malgrat l’increment general dels preus de l’energia, combustibles i matèries primeres actual, l’elevada inflació del 9,7% interanual del juny passat i la baixada d’ingressos per plusvàlues que es contempla en 700.000 euros.

Es mantenen els tipus de l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Construccions i Instal·lacions i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

Pel que fa a les taxes (escombraries, entrada de vehicles, taxes piscines, cursos centres cívics, recollida d’animals abandonats...) se’ls aplicarà el 3%, un percentatge que Duch ha qualificat de «molt moderat», tenint en compte la inflació interanual del 9,7% ja esmentada.