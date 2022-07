La brigada municipal de Vilanova del Camí ha acabat els treballs d’obra i jardineria de la segona illa verda del municipi ubicada al carrer dels Ducs, al final del barri de Santa Llúcia. Aquest nou espai servirà per fer un seguiment de noves espècies vegetals i observar la seva adaptabilitat.

Les dues illes verdes que hi ha al municipi, la primera va ser la del carrer Alba i ara aquesta del carrer dels Ducs, s’han creat en solars en desús. El seu objectiu és doble: per una banda, dignifiquen un espai malmès i degradat i, de l’altra, serveixen com a banc de proves d’arbres i arbustos així com altres espècies vegetals. L’Ajuntament ha demanat als veïns que no hi entrin amb animals de companyia per a garantir la conservació de les espècies.

Fonts dels servei de jardineria de l’Ajuntament han explicat que «els veïns no s’han d’estranyar si en algun moment veuen algun arbre mort o en mal estat, ja que estan provant noves espècies i comprovant si s’adapten a les característiques del terreny i a la climatologia». Una vegada superat aquest procés, aquelles espècies que millor s’hagin adaptat es podran anar incorporant en altres espais de la ciutat com parcs, places o voreres.

L’illa verda 2, com es coneix tècnicament a aquest espai, ja està acabada tot i que des de brigada tenen previst millorar el passadís que dona als habitatges. Hauran d’esperar, però, a què la companyia telefònica retiri l’armari de connexions que hi ha al mig.