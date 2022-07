Igualada ha creat un vídeo promocional seguint la idea de posar a l'aparador les virtuts que té la ciutat. El treball es va presentar en públic dimarts a la nit. Fonts municipals han indicat que la regidoria la regidoria de Dinamització Econòmica ha fet aposta "per al desenvolupament i el posicionament estratègic de la ciutat des de la perspectiva turística, convençuda que Igualada té recursos patrimonials, culturals, naturals, comercials i de restauració que cal posicionar i convertir-los en el motor econòmic de la ciutat i la comarca". El vídeo promocional "és un element que permet acompanyar tota l’estratègia de l’Ajuntament d’Igualada i el seu departament de Turisme per potenciar el turisme a través de la multitud d’actius que té la ciutat", segons les mateixes fonts.

En la peça audiovisual, apareixen molts veïns i veïnes del municipi. Aquesta proximitat és un dels valors més identitaris i rellevants del film, ja que és la forma de projectar l’estima igualadina als futurs visitants de la ciutat. És sobre aquesta idea que se sustenta el lema “L’abraçada d’Igualada”. A través de ciutadans de totes les edats es mostren els indrets més icònics de la ciutat, s’endinsa en l’essència de les festes i tradicions, ens embolcalla de la seva cultura i fins i tot permet tastar els productes locals. Uns protagonistes que transmeten amor per tots aquests detalls i ofereixen a l’espectador l’abraçada d’Igualada. Tal i com ha indicat l’alcalde Marc Castells “amb aquest vídeo busquem que els igualadins i igualadines ens estimem encara més la nostra ciutat, perquè som els millors prescriptors que hi pot haver”.

Expliquen els responsables que "un altre dels pilars del vídeo és les arrels de la creació d’Igualada, un encreuament de camins al mig de Catalunya, “una creu al mig del mapa”, uns encreuaments que avui encara són vigents i que al llarg de la història han generat una riquesa cultural i patrimonial única. Un exemple que es reflecteix en el film és el pas de pelegrins per la ciutat i que enguany agafa especial rellevància per la celebració de 500è aniversari del pas de Sant Ignasi per Igualada".

Aquest projecte audiovisual ha estat creat per un grup de joves íntegrament igualadins, amb Maure Bisbal a la direcció i Ariadna Montleón a la producció, i amb la participació d’un gran nombre de persones i organitzacions que n’han pres part voluntàriament. Elfilm ha estat realitzat dins del projecte de l’alberg de pelegrins de Cal Maco.