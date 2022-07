L’Ajuntament de Calaf incorpora al pressupost una partida de 1.220.000 euros provinent del romanent de tresoreria per destinar aquests diners a a la construcció de la futura residència de Gent Gran. L’alcalde, Jordi Badia, va detallar que aquests diners corresponen a la venda de l’abocador i que l’equip de govern havia d’acabar de valorar a quin projecte seria més prioritari o estratègic destinar-los (futura biblioteca, travessera o residència).

Jordi Badia va afegir que el finançament de la futura residència es basarà en tres eixos: aquesta partida corresponent al pagament de l’empresa Campa per a la compra de l’abocador; les subvencions i ajudes com els Fons Next Generation als que es puguin acollir l’Ajuntament; i una tercera part que s’assumirà via préstec i endeutament o bé amb algun tipus de concessió a tercers per a l’explotació del servei. Aquest ja és el sistema que s’ha utilitzat per poder tenir el servei de tanatori. En el darrer ple municipal, la proposta del govern va comptar amb el suport dels regidors de GiC. Junts per Catalunya e va abstenir, ja que no veuen clares les propostes de finançament. Tenir una residència per a gent gran a Calaf constava entre les prioritats del govern, al costat de resoldre temes com la biblioteca o els problemes de qualitat de l’aigua de la xarxa pública.

En la mateixa sessió plenària, celebrada els primers dies d’aquesta setmana, l’Ajuntament de Calaf va aprovar una modificació de crèdit per valor de 9.682 euros que, entre d’altres, inclou una subvenció de la Diputació per a campanyes de Medi Ambient, una partida pel control de plagues i una pels actes d’agermanament amb Soual, i els pagaments de complements retributius a dos funcionaris de l’Ajuntament. En aquest cas, l’oposició es va abstenir.

Finalment, es va aprovar per unanimitat tres punts més, l’adhesió al Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya central; modificar l’ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa de l’Escola Bressol, per incloure la gratuïtat dels infants de P2; prorrogar per un any el contracte de concessió del servei de centre de dia a la Fundació Privada Àuria; i la moció per a l’impuls de l’agenda rural de Catalunya.