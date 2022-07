Salut evitarà ingressar pacients en hospitals psiquiàtrics de llarga estada

Salut evitarà a partir d’ara nous ingressos en hospitals psiquiàtrics de llarga estada i atendrà els pacients en recursos més comunitaris. A la zona de la Catalunya central, el centre de referència és l’Hospital de Martorell. Ara caldrà veure en les properes setmanes com afecta aquest canvi al servei que es presta en centres com l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa o l’Hospital Universitari d’Igualada.

Aquest és un dels principals objectius de la transformació dels hospitals psiquiàtrics de llargada estada a Catalunya per evitar la institucionalització dels pacients, uns 2.300 actualment. «És un deute històric cap a aquestes persones perquè puguin recuperar l’autonomia i la dignitat», ha destacat el conseller Josep Maria Argimon. Aquest procés, que es planteja amb un horitzó d’uns deu anys per la seva complexitat i no té pressupost extra assignat, implica reforçar els serveis d’atenció comunitària, com els de rehabilitació, i crear espais oberts on els usuaris trobin ajuda per gestionar el dia a dia.

El Departament de Salut va presentar ahir el pla per transformar l’hospitalització psiquiàtrica de llarga estada a Catalunya perquè les persones que hi ingressen puguin desenvolupar un projecte de vida en l’entorn de la comunitat; un procés que es planteja de llarg recorregut i que té com a referents les experiències d’altres països i, també, la de les comarques gironines, que es va començar a implementar fa prop de 20 anys.

«Hem de ser capaços de fer-ho a tot Catalunya», recalcava el conseller de Salut, que va destacar que aquesta transformació és un «imperatiu ètic» i que també ha de permetre «assolir noves fites terapèutiques». La presidenta de la Federació i Fundació Salut Mental Catalunya, Enriqueta Vidal Domènech, va assenyalar que les persones que es troben ingressades en hospitals psiquiàtrics de llarga estada han de tenir un «espai sostenible» a la comunitat.

Argimon va indicar que la reordenació no va acompanyada d’un pressupost extra, sinó que es gestionarà amb l’ordinari de Salut, i va assegurar que no és tant un tema «pressupostari», sinó de «determinació».

El director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut, Joan Vegué, va explicar que el procés de canvi serà gradual i que el que plantegen és «anar tancant les unitats de llarga estada», però «en cap que les persones quedin desateses».

Aquesta reconversió comporta reforçar els recursos comunitaris. Salut preveu posar en marxa unitats funcionals de recuperació i projecte de vida que pivotaran en els centres de salut mental i servei de rehabilitació comunitària. Aquest vol ser un recurs per als pacients i també d’ajuda per a les famílies. La unitat funcional comptarà amb un programa de rehabilitació i recuperació per a persones amb trastorn mental greu i alta disfuncionalitat de nova creació i també disposarà d’un espai obert de suport i lliure utilització per part de la persona amb l’objectiu de crear vincles, cobrir les necessitats bàsiques i millorar l’autocura i els hàbits de vida saludable.