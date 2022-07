El nou centre de dia d'oncologia de l'hospital d'Igualada ja està en marxa. Aquest dilluns han començat les obres de reforma, que es preveu que finalitzin a mitjan d’octubre. Aquesta reforma, valorada en prop de 400.000 euros, "convertirà l’àrea oncològica en un espai més acollidor i íntim", segons fonts del mateix centre sanitari. L'hospital de dia d'Igualada atén més de 250 malalts. Durant els 3 mesos que, aproximadament, durarà l’obra, es trasllada l’activitat de l’Hospital de Dia Oncohematològic per tal de mantenir el servei amb normalitat. La Sala de tractaments es trasllada provisionalment a l’Àrea Ambulatòria Quirúrgica, per tant, els pacients que hagin d’accedir-hi hauran de fer-ho per l’entrada del C/Guimaraes i dirigir-se a la primera planta. Les consultes d’oncologia també es duran a terme en aquest espai provisional de l’àrea ambulatòria, de moment, durant els mesos de juliol i agost (amb alguna excepció puntual, que serà notificada als pacients). Els usuaris trobaran senyalitzat de color taronja aquest accés provisional. Pel que fa a les consultes d’Hematologia, es duran a terme a Consultes Externes, amb accés des de l’entrada principal de l’hospital igualadí (Av. Catalunya i C/Lecco).

El nou Hospital de Dia Oncològic

La reforma de l’Hospital de dia Oncològic parteix d’una premissa: que els pacients i familiars se sentin com a casa. I és per això que, sense oblidar el compliment dels estàndards hospitalaris, el projecte arquitectònic vetlla per crear un ambient amable, emprant materials i dissenys propis d’una llar.

Per tal de donar més privacitat als usuaris, se separa la Sala de tractaments de l’espai de consultes, amb dos circuits totalment diferenciats. La zona de tractaments mantindrà la capacitat actual, amb vuit butaques oncològiques i dues habitacions que permeten atendre pacients especialment vulnerables. Tot i que la capacitat serà la mateixa, les butaques es renovaran per complet, adquirint-les en format de càpsula, el que permet al pacient estar menys exposat, sense necessitat de fer servir mampares per separar les butaques i, alhora, facilita l’activitat assistencial.

L’àrea de butaques s’orienta cap a una zona exterior enjardinada, on actualment hi ha una terrassa sense accés. Aquest pati facilita la il·luminació natural, cuidant cada detall de l’espai perquè sigui un lloc relaxant; amb tons càlids, presència de fusta als paviments, vegetació i mobiliari urbà que evoca la idea de plaça. La cura per crear un entorn acollidor, va acompanyada d’elements pràctics per fer més amenes les estades dels pacients, tenint en compte que els tractaments poden durar hores, com ara endolls, punts de connexió USB i plataformes per recolzar els dispositius mòbils i tauletes, així com una il·luminació per facilitar la lectura.

La reforma també contempla la millora dels circuits assistencials, amb una central d’infermeria oberta i en contacte amb la Sala de tractaments, facilitant un tracte més directe amb els pacients.

Una campanya de mecenatge ciutadà

El dia 1 de març el Consorci Sanitari de l’Anoia va donar el tret de sortida a la campanya de mecenatge per reformar l’Hospital de dia Oncològic. Sota el lema “La seva lluita és la nostra lluita” es fa una crida a empreses, ciutadania i teixit cultural, esportiu i associatiu de les comarques de l’Anoia, la Conca de Barberà i la Segarra –àrea d’influència del centre– a col·laborar per fer realitat la transformació d’aquest equipament.

Amb la campanya, l’Hospital Universitari d’Igualada interpel·la a la ciutadania per implicar-se en una causa col·lectiva; la lluita dels malalts contra el càncer és, també, la nostra lluita, perquè a tots ens pot tocar de molt a prop.

Les persones, empreses i entitats que vulguin posar el seu granet de sorra, poden fer una aportació econòmica a través de la web del www.eslanostralluita.cat, mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària.