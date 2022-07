El mes d’agost es farà una nova campanya d’excavació a l’Abric Romaní de Capellades, que enguany arriba ja a l’edició número 40. Aquestes 4 dècades d’excavacions continuades han permès descobrir un munt de restes que han convertit l’Abric Romaní en un dels jaciments de referència a l’Estat i a Europa per estudiar la vida dels neandertals. S’hi han fet diferents troballaes de gran importància des del punt de vista paleontològic.

Coincidint amb aquests treballs d’excavació, durant el mes d’agost es començarà a celebrar l’aniversari amb diferents propostes com xerrades, un concert vermut per la festa major i una exposició que recollirà tots aquests anys d’activitat i que ja s’aniran anunciant.

L’excavació 2022 es farà del 8 al 26 d’agost, i del 9 al 25 d’agost es podrà visitar el jaciment en procés d’excavació amb visites guiades a les 11 i a les 12 (3 euros per persona) i visita lliure per la tarda de 5 a 7 (gratuït). Els dies 13 i 20 d’agost estarà tancat i el dia 16 per la tarda es farà un taller d’eines prehistòriques (amb reserva prèvia a entrapolis.com).

Aquest any una vintena d’arqueòlegs de diferents països continuaran excavant el nivell R, amb més de 60.000 anys d’antiguitat, on s’hi estan trobant nombroses restes de fogars, restes de fauna i eines lítiques.

Visites a la Cinglera del Capelló

A partir del 6 d’agost torna a Capellades una activitat que l’any passat va tenir molt bona acollida: les visites per la Cinglera del Capelló.

Enguany es proposa fer una visita comentada per la Cinglera, els dies 6, 7,8,9,10, 11, 20, 21, 27 i 28 d’agost o bé el 3 i 4 de setembre. S’han habilitat 3 horaris: les 21.30, les 22.15 o les 23h. Per assistir-hi cal comprar els tiquets - 5 euros per persona- a entrapolis.com.