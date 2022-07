El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) ha tancat un acord pel Pressupost de l’any 2023 «amb responsabilitat i vocació de govern», segons el portaveu Jordi Cuadras. Ha seguit el mateix procés de cada anys.

Les millores aconseguides per Som-hi, segons han explicat els seus membres , són la bonificació de l’IBI per als propietaris que posin el seu pis a lloguer social a la Borsa d’Habitatge de l’Ajuntament, comprar carcasses d’habitatges buides per a fer-hi pisos de lloguer assequible, crear una Targeta de Compra Local pels i les joves, instal·lar punts de recàrrega per vehicles elèctrics a tota la ciutat, renovar les escales mecàniques del carrer de Sant Magí per evitar les constants avaries, i reformar el carrer d’Òdena perquè sigui de plataforma única amb prioritat per als vianants i iniciar la construcció de la xarxa de carrils bicicleta prevista al Pla de Mobilitat.