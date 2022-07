ERC d’Igualada retreu a Castells que governa sense projectes il·lusionants

ERC Igualada assegura que la seva negativa a l’aprovació del pressupost d’Igualada que defensa l’equip de govern de Junts respon a la disconformitat amb l’increment d’impostos i taxes, Per al portaveu d’ERC, Enric Conill, «això resta en un moment molt complicat poder adquisitiu a les famílies». Conill va assegurar que els pressupostos són poc ambiciosos i que mostren «un fi de cicle de govern de Marc Castells».

El govern municipal ha presentat els pressupostos de la ciutat per al següent any i Esquerra s’havia mostrat «disposada» a aprovar-los però amb una condició principal: que hi hagués una baixada d’impostos i taxes municipals. De fet, ja siguin les discrepàncies en el debat econòmic concret o en una batalla política per l’hegemonia a Igualada, ERC i Junts no han pogut pactar cap pressupost d’aquest mandat (Junts sempre ha comptat amb el suport d’Igualada Som-hi) i han mantingut un distanciament polític més que notori.

«Malgrat l’oferta d’ERC, el govern de Marc Castells no ha negociat amb els republicans ni tampoc a aplicat una rebaixa fiscal tal i com proposava Enric Conill», segons han explicat fonts de la formació.

I el mateix Conill ha explicat que «són uns pressupostos on ja no hi ha cap projecte il·lusionant. Són ‘continuistes’, sense ambició i que mostren un govern esgotat que no té full de ruta per la ciutat», ha afegit.

Conill explica que «apujar impostos i taxes en el context social i econòmic que estem vivint és irresponsable i injust» i per això «nosaltres proposàvem una rebaixa d’impostos que era perfectament assumible».

Des d’ERC també proposaven «més inversió en les escoles de la ciutat, polítiques més contundents de rehabilitació d’habitatges i incrementar els ajuts contra la pobresa energètica». Esquerra lamenta que el govern de Marc Castells no s’hagi ni tan sols obert a pactar uns pressupostos que afrontin «els reptes de present i de futur per Igualada».

ERC volia que Igualada rebaixés el coeficient municipal que aplica en l’impost de l’IBI.