El grup municipal de Poble Actiu assegura que el govern de Marc Castells «no afronta les principals problemàtiques de la ciutat», que, segons Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, són renovar el POUM, potenciar la rehabilitació d’habitatge, afrontar l’emergència climàtica, garantir el dret a l’habitatge i impulsar la reforma de l’Escorxador. Poble Actiu va recriminar a Castells en la mateixa sessió plenària de dimarts que «no hi ha una partida econòmica per la renovació del POUM ,malgrat que és una eina necessària per planificar la Igualada que volem pel futur».

Ortínez va afirmar que no hi ha polítiques valentes per afrontar l’emergència climàtica, reduir el consum d’aigua, afrontar la transició energètica, tenir una mobilitat sostenible i reduir la generació de residus. En canvi, Ortínez va denunciar que el govern Castells segueix promovent projectes de construcció d’un biollac artificial, un tema que Poble Actiu rebutja.