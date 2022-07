L'alcalde de Rubió (Anoia), Miquel Archela, creu que l'autobús que es va accidentar aquest dissabte en un camí del municipi no hi hauria d'haver entrat, ja que creu que la via era massa estreta per un vehicle tan gros. «El conductor havia d'haver deixat la gent a baix a la carretera», assegura el batlle, que diu que els convidats a la boda podien haver fet els 80 metres que separen la carretera del restaurant a peu. Archela considera que el conductor de l'autobús va fer una «gran imprudència». En declaracions a l'ACN, explica que la carretera està asfaltada i que és totalment adequada perquè hi passin vehicles i autobusos de mida petita. Arran dels fets, és partidari que es col·loqui un senyal de prohibit el pas als autocars grossos.

Archela ha explicat que cada any passen per aquest camí una vuitantena d'autobusos i "mai havia passat res". Tot i això, aclareix que els vehicles més grossos normalment paren a la carretera i recomanen als passatgers que facin a peu els 80 metres de distància que hi ha fins al restaurant on es fan cerimònies. L'alcalde diu que es tracta d'un camí asfaltat de tres metres d'amplada on hi ha un revolt "molt tancat de 90 graus". En aquest punt, diu, "s'hi van afegir un parell de metres de formigó": "Els cotxes hi passen de sobres però un autocar tan gros no".

L'alcalde assegura que els propietaris del restaurant on es dirigien els passatgers de l'autobús "ja recomanen" als convidats que no pugin fins a la casa amb vehicles tan grossos. Tot i això, després de l'accident, creu que seria convenient col·locar una senyal a l'entrada del camí on s'indiqués que està prohibit l'accés d'autobusos de més de 40 places.

L'Ajuntament de la població va habilitar una sala del Castell de Rubió per als passatgers de l'autobús accidentat. L'alcalde explica que la Creu Roja va atendre diverses persones en aquest espai, però diu que abans de la una de la matinada ja no hi queda ningú i va tancar portes.

La pràctica totalitat dels ferits a casa

L'accident de l'autocar ha deixat un balanç final de 23 persones ferides, de les quals dues de gravetat. L'alcalde de Rubió ha explicat que amb tota probabilitat aquest diumenge "totes les persones ja podran tornar a casa". De fet, ha aclarit que aquest diumenge al matí només quedava un ferit hospitalitzat que "estava mirant la combinació per poder tornar a casa". Archela ha explicat que els ferits més greus presentaven "desllorigaments a les espatlles".