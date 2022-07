Les tasques per retirar l'autocar que aquest dissabte a la tarda va patir un accident a un camí de Rubió (Anoia) s'allargaran, com a mínim, fins dilluns. Una grua ha aconseguit redreçar el vehicle aquest diumenge al migdia i, d'aquesta manera, agents dels Mossos han pogut retirar les pertinences personals dels passatgers que havien quedat escampades per terra. Fonts de la companyia de grues han explicat a l'ACN que dilluns hauran d'anar fins al punt del sinistre els propietaris de l'autobús perquè intentin engegar-lo i, així, poder-lo remolcar fins a la carretera. L'accident ha deixat un balanç final de 21 persones ferides, dues de les quals de gravetat.