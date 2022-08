Així és la igualadina Alba Vergés segons Netflix

Netflix anunciava aquest dimarts a la nit, per sorpresa, que estrenava un documental amb àudio en català, amb la igualadina Alba Vergés com a protagonista. Sota el títol de "Broken Health", la producció, que va rodar-se durant l'arribada de la covid-19 a Catalunya, reforça la figura política de l'alcaldable d'ERC a Igualada i exconsellera de Salut per la forma en què es mostra.

El documental s'endinsa en l'experiència de Vergés al capdavant del departament durant els primers mesos de covid, fent servir una perspectiva personal que pretén humanitzar-la. Ho fa ensenyant com va viure esdeveniments claus en el transcurs de la pandèmia al país, com va ser el confinament de la Conca d'Òdena.

Netflix dibuixa Vergés com una persona que anteposa la seva responsabilitat política a qualsevol factor extern. En aquest sentit, el relat posa llum sobre l'experiència de la igualadina quan la Generalitat va decretar la restricció de mobilitat a la comarca on va néixer. "Quan vam veure que els casos de covid es duplicaven en només 24 hores, no vam dubtar en prendre la decisió. Va ser l'únic lloc del país on es va fer així, però s'havia d'actuar d'aquesta forma", explica.

D'aquesta decisió, Marc Bataller, llavors responsable de la comunicació del departament de Salut, en destaca la fermesa de Vergés. "No li va resultar fàcil decretar el tancament de la seva ciutat, Igualada. No va avisar ni tan sols a la seva família. No li va dir absolutament a ningú", assegura el periodista.

Des d'ahir podem trobar a Netflix un bon documental rodat durant els primers mesos de la pandèmia a Catalunya, tot acompanyant les persones que van haver de governar l'aparell sanitari del país durant aquells dies foscos: @albaverges i el seu equip.https://t.co/niKzMrJkf9 — Lluís Pérez Lozano (@perezlozano) 1 de agosto de 2022

La família

Del dia en què va decretar el confinament de la Conca d'Òdena, Vergés en destaca la quantitat de missatges que va rebre després de l'anunci, en què ella va intervenir. La llavors consellera va intervenir visiblement emocionada, fet que, no va agradar a tothom, segons explica. "Vaig rebre missatges on se'm deia de tot. Fins i tot, que un càrrec públic no podia plorar davant de la càmera, que havia de dimitir per això", recorda la igualadina. "Però som persones, tot i que haguem de prendre mesures dures", recalca.

Durant la producció, els espectadors poden presenciar la part més familiar de la igualadina, que es trasllada a un hotel durant les primeres setmanes de pandèmia. Al mateix temps que l'acompanyen durant el seu viatge en solitari durant les setmanes amb normativa més estricta, són testimonis del retrobament entre Vergés i la família un cop es relaxen les mesures.

El documental, a banda de mostrar com van multiplicar-se els casos de covid al país i com van viure-ho diferents sectors com la policia o els sanitaris, treu el costat més personal de la política. Tot i això, fa balanç i reconeix que "hi ha coses que s'haurien pogut fer millor", però afirma que si no es va fer, és perquè "era impossible".

Visita a la residència Pare Vilaseca

El col·lapse de les emergències d'aquell moment van pesar, en gran mesura, sobre els geriàtrics. En aquest sentit, la Generalitat va transferir durant l'estat d'alarma al departament de Salut les competències dels centres de serveis socials de caràcter residencial. Per tant, la igualadina va fer-se càrrec de prendre decisions sobre aquest àmbit.

Per conèixer la situació de prop, va traslladar-se a la residència Pare Vilaseca. Aquest és un centre que coneix de primera mà, ja que va treballar en el sector com a cap d'administració, comptabilitat i finances del Consorci Sociosanitari d'Igualada abans de ser diputada. Al centre es produeix la que ella descriu com "la reunió més dura" dels primers mesos de pandèmia. Durant la conversació, on també va ser l'alcalde Marc Castells, els treballadors recriminen a la consellera que la Generalitat actua "tard i malament" i li confessen que han hagut de "tirar de contactes personals per tenir equipament de protecció". "Una setmana abans no sabíeu el que estava passant?", qüestionen els treballadors, que es mostren desbordats per la situació.

Gestió de la pandèmia

Per una altra banda, a "Health Broken", Vergés carrega contra l'Estat per la seva gestió de la pandèmia. Davant algunes desavinences pel que fa als criteris entre la Generalitat i Moncloa, acusa el govern de Pedro Sánchez de "voler agafar competències, centralitzar i no perdre el control". Tanmateix, segons Vergés, "les crisis s'han de gestionar al revés".

El documental també menciona breument com va interessar-se la igualadina en la política. Ho relata ella mateixa durant una visita a un dels CAP d'Igualada, on agraeix els sanitaris "per cuidar sempre del seu pare", que tot just acabava de superar la covid-19. Aprofita l'instant per parlar d'ell i en destaca que "sempre s'ha interessat per la política. A més, sempre ha estat al meu costat durant les campanyes polítiques".

El documental, llavors, passa de puntetes per la trajectòria política de Vergés, que recorda com va marcar-li el 26è Congrés Nacional d'ERC del 2011. "Em va semblar un esdeveniment que demostrava les ganes de tirar un país endavant. I llavors em vaig implicar", recorda.

Alba Vergés va ser consellera de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya des de maig del 2018 fins al maig del 2021. Després la va succeir l'epidemiòleg Josep Maria Argimon, que durant el mandat de Vergés va ostentar el càrrec de secretari de Salut Pública del Departament de Salut.