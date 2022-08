El correfoc coordinat per Diables d’Igualada serà enguany especial, amb més colles que mai: els Pixapólvora i el drac Bufarot; el Grup Mal Llamp amb el Flameus; els Diables d’Igualada amb la Víbria Jove d’Igualada; el Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada, amb les colles convidades del Ball de Diables de Tarragona i el Ball de Diables del Vendrell. El dissabte al vespre els Diables d’Igualada faran els seus versots i ball parlat a la plaça de l’Ajuntament. La diada castellera tindrà com a colles convidades la Joves Xiquets de Valls i Xiquets de Reus.

El pregoner de la festa major serà el comunicador, guionista i humorista amb vincles amb Igualada Quim Morales, veu de L’última hora del programa El matí de Catalunya Ràdio, que des del balcó de l’Ajuntament farà lectura del pregó i donarà pas a l’espectacle de circ Koselig. Pel que fa als actes programats per la Coll@nada, inclouen un total 37 activitats, i com a novetat, cal tenir en compte que fins al dijous, les activitats nocturnes es traslladen de la plaça Pius XII, al pati del Museu de la Pell.

També es recuperen després de dos anys sense fer-se, les Barraques de Festa Major del divendres 26 al 28 d’agost al carrer Dr. Joan Mercader, amb el Tast al Rec el divendres, el Rrrrec Festival i el Festival Igualada Rock City 22.

Com a actes especials de la Capital de la Cultura Catalana hi haurà la inauguració de la Petita Biblioteca del Barri de Sant Agustí amb l’espectacle La petita festa, i els Diàlegs Capitals, també per festa major, en què es parlarà de la noció de tradició, amb els antropòlegs Manuel Delgado i la igualadina Maria Àngels Trias. També es recuperen els actes dirigits a la gent gran que està en residències. La Biblioteca Central acollirà l’exposició «Bas d’Igualada, estamper», un recorregut per la vida i el treball de Pere Bas Vich, que va ser impressor a la ciutat.