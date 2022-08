Menys de 500 km separen l'alcalde de Calaf del seu repte: arribar al Cap Nord

L'alcalde de Calaf, Jordi Badia, encara l'última etapa de la pedalada solidària contra l'ictus que va començar a finals de juliol des del nord d'Itàlia. Ja ha arribat al cercle polar Àrtic i ha passat la quarta porta, el quart punt de control, ara només li queda el més dur del recorregut, l'ascens al Cap Nord, el destí final.

En un vídeo enviat a Regió7, es veu com Badia arriba a Rovaniemi, Lapònia, el quart punt de control, i li validen la fitxa. Es tracta d'un espai curiós, la residència oficial del 'Papa Noel', molt a prop del punt on es troba el cercle polar Àrtic.

Al seu compte d'Instagram explica que té "la sensació de ser-hi molt a prop, però que encara falta molt per arribar-hi".

Badia fa la prova Northcape4000, que consisteix a recórrer amb 3.800 km, per complir un somni personal i també un de solidari. Es tracta d'una de les grans rutes de resistència que es fan a Europa. Després de passar Berlín i Munich, i havent fet gairebé tots els quilometres de l'etapa, Badia està content i amb ganes "de seguir en ruta, pedalant contra l’ictus, posant-hi el cor".

És un repte personal perquè el 2014, Badia va ser víctima d'un ictus, que li ha deixat poques seqüeles gràcies a una molt ràpida atenció del SEM i a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa. A més, està complint un somni personal, un posar-se a prova quan ja arriba a la seixantena. Tenint en compte això, Badia ha volgut que les seves pedales serveixin per aconseguir una millora en els tractaments dels casos d'ictus a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. De fet, la seva intenció és crear una unitat de l'ictus dins de l'hospital, amb una participació multidisciplinària de metges i equips de fisioteràpia.

Per a la recaptació de fons, es van posar a la "venda" els 3.800 km a empreses i particulars. D'aquests 3.800 quilòmetres que es podien comprar, Badia ja ha rebut el suport de 2.800, el que suposa tenir 28.000 euros per al projecte. Fins ara hi ha recaptats 28.000 euros.

Tot i que la prova exigeix que els corredors facin la cursa en solitari, sense assistència de familiars ni equips tècnics, Badia explica que aquestes últimes etapes les fa acompanyat d'un grup d'italians: "van força més de pressa que jo, però l’esforç que he de fer en alguns moments es compensa amb tota l’estona que puc anar a roda".

L'arribada de l'alcalde de Calaf al Cap Nord s'ha de produir en els pròxims dies, data que dependrà de la quantitat de quilòmetres que pugui anar fent per jornada.