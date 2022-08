Representants d’Unió de Pagesos i veïns dels termes d’Òdena, Jorba i Vilanova del Camí es van reunir aquest dimarts amb una representació de diputats del Parlament de Catalunya per parlar sobre el projecte de línia d’evacuació d’alta tensió dels parcs solars fotovoltaics Aspillera Solar, Matacan Solar i Escribano Solar al seu pas pels termes i en zones properes a l’aeròdrom d’Òdena. En la reunió, veïns i pagesia van traslladar la preocupació pels efectes que pot tenir aquest pla sobre l’entorn i la gent que hi viu a una delegació formada per les diputades Alba Vergés (ERC) i Judit Guàrdia (Junts) i el diputat Jordi Riba (PSC).

Els assistents a la reunió van demanar suport públic als diputats alhora que van mostrar la seva inquietud davant l’estat avançat dels projecte i els van demanar que s’informin per mitjà de la direcció general d’Energia sobre el punt concret de tramitació en què es troben. Entre d’altres qüestions, els veïns van denunciar també als representants parlamentaris la «falta de transparència» amb què consideren que ha tirat endavant el projecte i la «sensació d’indefensió» que això ha provocat en els habitants de la seixantena de masies al costat de les quals han de passar les línies.

A més, i en relació a l’allau de projectes per implantar parcs eòlics o fotovoltaics a la comarca, els participants van demanar als diputats que la Generalitat exigeixi el compliment de la legislació vigent en matèria d’estudis d’impacte ambiental, que vetlli per la no fragmentació de macroprojectes i que faci respectar la normativa paisatgística, els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal dels diversos ajuntaments i els informes condicionants de la Ponència d’Energies Renovables.

Dies abans, representants del sindicat i veïns d’Òdena van acordar presentar una instància a l’Ajuntament per demanar el soterrament de la línia d’evacuació al seu pas pel terme. El sindicat i l’Associació de Veïns del Raval d’Aguilera, les dues entitats impulsores del text, també van pactar instar a aprofitar els camins públics per a fer passar els cables, tal i com està previst fer-ho a Bellprat i Sant Martí de Tous, també a l’Anoia. Petició, aquesta, que també van traslladar als diputats Vergés, Riba i Guàrdia en la reunió de dimarts.

Ambdues parts van argumentar aquesta petició per tal d’evitar l’impacte ambiental i paisatgístic que suposarien les torres d’una alçada superior a una cinquantena de metres que haurien de creuar la Conca d’Òdena i unir els parcs generadors amb la subestació de Vilanova del Camí. Unes torres elèctriques que, alerten, passarien a tocar d’un nombre considerable de masies, motiu pel qual els veïns mostren la seva preocupació pels efectes secundaris que poden provocar aquestes infraestructures com ara la contaminació electromagnètica i el risc per a la salut de les persones, el risc d’electrocució per a la fauna.