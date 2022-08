Calaf recuperarà el primer cap de setmana de setembre la fira Agro Alta Segarra, un certamen que va néixer el 2016 com a aparador del sector agrícola, però que ha hagut de fer un parèntesi de dos anys forçat per les restriccions per la pandèmia.

El consistori calafí no vol, però, renunciar a un esdeveniment que en les quatre edicions precedents va rebre una bona resposta d’expositors i de públic, i que al qual va anar donant contingut tant especialitzat com lúdic. Serà una tornada amb canvi d’escenari, ja que tot l’espai d’expositors s’ubicarà en aquesta edició a l’esplanada situada a la carretera llarga número 11, davant del Casal de Calaf. En concret, la represa de la fira Agro Alta Segarra es farà els dies 2 i 3 de setembre, segons ha anunciat l’Ajuntament, tot i que no n’ha concretat el detall de les activitats perquè encara se n’està acabant de tancar tota la programació i també els expositors participants. Fonts municipals sí que han subratllat que es manté l’aposta de fer un certamen molt encarat a que sigui útil pel sector, però que alhora atregui públic en general: «Serà un esdeveniment professional i dinàmic, amb exhibicions tècniques de maquinària, un ampli espai dedicat a productes i serveis per a la pagesia i ponències per a professionals». El certamen queda, a més, integrat dins la festa major de Calaf, que enguany se celebrarà de l’1 al 5 de setembre.