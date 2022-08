L’Associació per la Sostenibilitat Ambiental de l’Alta Segarra i l’Anoia adverteix que els propers mesos hi pot haver noves peticicons per instal·lar parcs eòlics i grans instal·lacions d’energia fotovolaica a l’Anoia. Hi pot haver noves propostes, segons les dades de què disposa l’entitat, a Copons, Rubió i Veciana. L’entitat de defensa del territori preveu que durant l’agost i el setembre es tornaran a presentar alguns dels projectes, com ara el de Maçana i el de Vilella, que van quedar en suspens arran de la modificació del decret de les energies renovables.

L’entitat té la intenció de presentar al·legacions als projectes. L’Associació ha demanat «el suport i compromís» dels ajuntaments afectats per poder aturar els projectes, perquè asseguraen que «tindrien una gran afectació ambiental, paisatgística i econòmica al territori», segons expliquen en un comunicat. La comarca de l’Anoia és una de les més afectades per la implantació de macroprojectes d’energia renovable, però no és l’única. També diverses comarques de Ponent, Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona estan en el punt de mira de grans empreses inversores, que, segons l’entita, «es volen aprofitar d’aquests territoris poc poblats i amb sòls a preus més baixos per mantenir una política energètica extractiva com la que han aplicat fins ara amb les energies fòssils». L’associació assenyala que la seva aposta «és per a les energies renovables però amb un model de producció distribuïda, que generi l’energia a prop d’on es consumeix amb plantes eòliques i fotovoltaiques més petites i distribuïdes pel territori, i que suposi una oportunitat econòmica per les empreses locals». Exposició explicativa L’Associació per la Sostenibilitat ha fet una exposició amb diverses entitats i plataformes de l’Anoia per tal d’explicar la situació. Aquesta panels han estat exposats a Igualada, Bellprat, Rubió i La Llacuna. També és previst que es pugui veure en breu a Els Prats de Rei, Calaf i Sant Martí de Tous. Aquesta exposició està disponible per a les entitats i ajuntaments que hi estiguin interessats i es pot reservar a través del correu electrònic: expodefensemlaterra@gmail.com.