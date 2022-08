Vilanova del Camí té enllestida la primera fase de les obres l’edifici que acollirà el bar de les piscines de Can Titó, el que ja fa plenament visible el futur nou equipament. Façanes i zona exterior ja estan acabades, amb les escales que pugen al nivell de les futures pistes de pàdel. Per dins, exceptuant la planta baixa que acollirà el bar, encara queda feina a fer, perquè l’equipament també donarà cabuda a un gimnàs. Encara són dues fases les que resten per finalitzar el projecte, però la següent podria començar aviat, segons ha afirmat l’alcaldessa Noemí Trucharte. El termini previst d’execució és de quatre mesos.

En aquesta fase immediata s’executaran els acabats, amb la sala de màquines del gimnàs i els vestidors, les zones exteriors entre la piscina i l’edifici, on van les pistes de pàdel.