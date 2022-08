La Policia Local de Piera ha incorporat aquest mes d’agost Carles Poyato com a nou sergent, qui passarà a ser el cap de la policia i l’agent de més rang.

Aquesta incorporació s’afegeix a les que es van formalitzar el desembre de dos agents que han estat més de sis mesos rebent formació a l’Escola de Policia de Catalunya i que ara passen a formar part de manera immediata de la plantilla.

Paral·lelament, hi ha altres processos oberts. Properament es publicarà la llista d’admesos i exclosos de la convocatòria per cobrir cinc places d’agents de la Policia Local que està previst que s’incorporin el mes de novembre. El mes de setembre es preveu publicar la convocatòria per cobrir-ne tres de caporal.