Esparreguera ha retut comiat a Josep Guixà Hipólito, qui va ser regidor i gran actiu social de la vila. Guixà va ser regidor de l’Ajuntament per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) entre els anys 2008 i 2011. Tot i ser tercer en les llistes electorals, va agafar el relleu de Glòria López, que va haver de renunciar al càrrec per motius de salut. Josep Guixà també es va presentar a les eleccions municipals de 2011 sent sisè a les llistes per Esquerra.

Llicenciat en Ciències Polítiques, Josep Guixà va estar vinculat sempre al món cultural i esportiu de la vila. Va ser cap de colla dels Castellers d’Esparreguera, vicepresident de l’Escola Cooperativa El Puig, entrenador del Club de Futbol Sala i preparador físic del Club de Bàsquet Esparreguera. La vetlla es va fer al tanatori d’Esparreguera i la cerimònia de comiat, per exprés desig de la família, va ser de caràcter privat. L’Ajuntament d’Esparreguera fa fer públic «el condol, afecte i solidaritat amb la família, amistats i a tot el conjunt de la comunitat i teixit associatiu de la vila».