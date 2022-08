Montbui començarà a substituir la propera setmana la gespa artificial del camp municipal de futbol per una de nova. Els treballs aniran a càrrec de l’empresa Fieldturf Poligras, a qui s’han adjudicat per 196.409 euros.

S’actuarà en una superfície de 5.806 m2 i el projecte preveu que el canvi es faci seguint els criteris tècnics de reaprofitament i estalvi de materials, i permetrà posar al dia la superfície, ja que la gespa actual és del 2006.

Fonts municipals han posat en relleu que durant els darrers mesos s’havien accentuat les deficiències en la superfície actual, que es trobava deteriorada per l’ús i que provocava una pèrdua de part de les propietats biomecàniques pròpies per a la pràctica de l’esport del futbol. Es preveu que el canvi estigui acabat per a l’inici de temporada.