L’engalanament dels carrers, que començarà a primera hora del matí en diferents punts de la ciutat, donarà avui el tret de sortida a una festa major d’Igualada que torna a la normalitat després de dos anys trastocats per la pandèmia i que ho fa amb un total de 130 activitats programades des d’aquest dilluns i fins al vinent, quan es farà la cloenda amb el piromusical Aqualata.

Precisament, l’engalanament general dels barris igualadins al llarg dels dies que duri la festa és una de les novetats d’enguany. Es tracta d’una iniciativa que la Federació del Seguici Tradicional i Històric d’Igualada (FESTHI) va intentar ja promoure l’any passat, però que en aquell moment no va acabar de prosperar. Enguany sí que veurà la llum i les associacions veïnals engalanaran els barris del Sant Crist, del Poble Sec, de Fàtima i de Montserrat de forma coordinada amb l’entitat que, com cada any, engalana el centre de la ciutat.

Avui tindran lloc, també, els tradicionals lliuraments del penó de la ciutat i del tabal i la presentació de l’estampa del sant, un tast d’imatgeria, la inauguració de l’exposició sobre l’estamper Bas d’Igualada i un concert de la banda de música de la capital de l’Anoia.

Amb aquests ingredients inicials, la festa recupera la normalitat amb visites guiades a Cal Maco i a diferents terrats de la ciutat, exposicions, actes tradicionals, concerts, teatre, esports i el piromusical, entre d’altres. Precisament, una de les novetats d’aquest any és que el Piromusical Aqualata retorna al camp de futbol de les Comes. Per desplaçar-s’hi hi haurà servei de bus gratuït directe des de diferents punts.

Les visites guiades enguany ofereixen una proposta innovadora a diferents terrats de la ciutat, i, com a nota destacada, la visita del nou Alberg de Cal Maco. La conferència institucional, la durà a terme el Docto Josep M. Torras i Ribé a la Biblioteca Central sobre el context històric en què Igualada va comprar per 3.000 lliures l’any 1622, el domini que el monestir de Sant Cugat tenia sobre la vila i passà a dependre de l’autoritat del rei i un batlle de la seva pròpia elecció, en substitució del que nomenava el monestir.

Seran un total de 130 activitats que es desenvoluparan al llarg dels dies de la festa amb un total de 44 activitats musicals on destaquen els concerts de La Pegatina; el destacat grup de versions Di-versiones, pel dia de Sant Bartomeu; les Street Battle Show i Street Sessions Show; o els populars Lágrimas de Sangre, seguit de la sessió de Djs We are the Ones al Parc Central amb el millor reggaeton i els hits llatins del moment. També destaca el tribut a Lady Gaga a cal Font; l’actuació del grup mític dels anys setanta Los Diablos, també a cal Font, i el concert de tarda i ball de nit amb La Principal de la Bisbal el diumenge de la Revetlla de les places.

La tradició, present a la festa

Pel que fa als actes tradicionals, n’hi ha un total de setze, els principals amb la participació d’imatgeria de la ciutat. Destaquen la processó del dimecres, a les 7 de la tarda; la Cercavila Tradicional, el dissabte 27 d’agost a les 6; i la cercavila menuda el dilluns 29 d’agost a la tarda. Tornen també els Versots i el Ball parlat de la colla del Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada i la Passacalle de la vigília del Sant.

Aquest any el correfoc, coordinat per Diables d’Igualada, serà especial, amb més colles que mai: els Pixapólvora i el drac Bufarot, el grup Mal Llamp amb el Flameus, els Diables d’Igualada amb la Víbria Jove; el Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada, amb les colles convidades del Ball de Diables de Tarragona i el Ball de Diables del Vendrell. Dissabte al vespre els Diables d’Igualada faran el seus versots i ball parlat a la plaça de l’Ajuntament. La Diada Castellera comptarà amb la Colla Joves Xiquets de Valls, Xiquets de Reus i Moixiganguers d’Igualada.

El pregoner de la festa major serà el comunicador, guionista i humorista amb vincles amb Igualada, Quim Morales, veu de L’última hora del programa El matí de Catalunya Ràdio, que des del balcó de l’Ajuntament farà lectura del pregó i donarà pas a l’espectacle de circ Koselig.