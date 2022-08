El concert del grup Dr Prats és un dels principals atractius de la festa major de Calaf. Els actes se celebren entre el dia 1 i el 5 de setembre. Doctor Prats presentant el seu quart disc “Pel cantó bo” (Música Global 2022). La banda actuarà la nit del dissabte 3 de setembre a la plaça dels Arbres a partir de les 23.30h i compartirà escenari amb el grup Maruja Limón i dj Send0.

D'altra banda, Natxo Tarrés (ex cantant de Gossos) & The Wireless faran reviure Bob Marley durant el concert de divendres 2 de setembre a la nit, després del pregó. Animal Dj . Pel que fa al públic infantil, el grup d'animació Xiula actuarà el dissabte 3 a les 17.30 h amb l'espectacle “Big Chicken” amb què faran un repàs per tots els seus èxits. I l'Orquestra Selvatana serà un altre dels plats forts de la programació que després de l'èxit de l'any passat, enguany tornarà a amenitzar el concert i el ball del dilluns 5 de setembre a la tarda.

Dins de la programació de la Festa Major tampoc hi faltarà el country amb Joe Fields, dijous al vespre a plaça BCN 92; el concert de Sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsonsa, el diumenge 4 després de missa o el concert d'havaneres amb Havàname, el diumenge 4 a la tarda.

Finalment, també hi haurà les propostes més populars a càrrec de les entitats com la cercavila dels Geganters i Grallers el dissabte a la tarda o el correfoc amb els Diables de l'Alta Segarra el diumenge a la nit. Un gran castell de focs clourà des del Castell la Festa Major el dilluns al vespre.