Igualada ha viscut aquest dimarts la festa de la tradició al carrer amb la cercavila de la imatgeria. Gegants cap grossos i la resta del bestiari han sortit al carrer, amb una bona presència de públic que ha decidit participar de la Festa Major igualadina. La cercavila és un dels actes d’una festa que s’allarga durant tota la setmana. A les 9 de la nit està prevista la participada Passacalle, també amb la imatgeria popular com a protagonista. Aquesta actes tenen lloc la vigília de Sant Bartomeu, que dóna noma a la festa i se celebra aquest dimecres.

A la plaça de l’Ajuntament, l’alcalde Marc Castells, ha lliurat el ram a la geganta i l’entitat del sector tèxtil, Fagepi, ha fet el mateix amb la geganta Conxita Teixidora, que ha celebrat els 20 anys. Els actes de la Cercavila de la imatgeria els ha organitzat l’Associació cultural Dessota.

A l’acompanyament fins a la plaça de l’Ajuntament hi han participat el Drac i les Víbries d’Igualada, la Mantícora Voraxis, els gegants Bisbalet i Cinta, els capgrossos Carme i Caterina, el Tonet i la Conxita i els gegantons Pia i Tomeu. També hi han sigut els Capgrossos petits, els Petits Gegants, els nans, els Gengants del barri de Xauxa, l’Àliga d’Igualada i els Gegants de la Ciutat.

El gruix de la festa pel que fa a la part musical tindrà lloc a partir d'aquest dimecres, que actua l’orquesta Di-versiones. Dijous hi ha correfoc com a plat fort, i divendres, La Pegatina. Per dissabte, l’atractiu és Lágrimas de Sangre, i per diumenge, la Principal de la Bisbal.