Igualada ha pres mesures per intentar evitar incidències de seguretat durant la celebració de la Festa Major que té lloc aquesta setmana. Mossos i Policia local participen en diferents operacions per reduir l'activitat delictiva, una preocupació en la què s'ha treballat especialment a partir de la violació d'una noia la nit de Tots Sants. La Festa Major recupera la normalitat en tots els seus actes, per aquest motiu es preveu que sigui participada, i en aquest sentit tant el cos de Mossos d’Esquadra com el de la Policia Local, han previst més dispositius i efectius per tal de garantir la seguretat i la prevenció en tots els actes, especialment els nocturns.

En aquesta línia, Carlota Carner, regidora de Governació ha destacat que com a novetat s’ha establert un corredor segur per part del Cos de Mossos d’Esquadra en col•laboració amb la Policia Local que estarà actiu divendres, dissabte i diumenge de matinada. Aquest dispositiu consisteix en un recorregut que uneix els espais festius i de concerts amb l’estació de busos i tren. El recorregut estarà reforçat amb presència policial amb l’objectiu de crear un itinerari segur i que previngui actes de violència masclista. El corredor s’iniciarà des de dos punts, a la Baixada Sant Nicolau a la zona de les Barraques i des de Plaça Pius XII. El corredor estarà actiu des de les 5 de la matinada i fins les 7 del matí, tenint en compte que és la primera hora en què es pot agafar el transport públic i finalitza la festa. Des de l’Ajuntament es treballa per fer difusió d’aquest itinerari i que sigui conegut per totes les persones que participin de la festa. Reforç dels Punts Liles durant la Festa Major El Servei d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament d’Igualada, amb la col•laboració de la MICOD, també posarà a disposició de la ciutadania un dispositiu de Punt Lila d’atenció a les violències sexuals i LGTBIfòbiques durant les nits de Festa Major S’habilitaran dos Punts Lila permanents, un al Parc Central i un al pati del Museu de la Pell, a les zones de les Barraques. A banda s’hi sumarà un reforç itinerant, les nits de dimecres a diumenge de Festa Major. Als Punts Lila fixos del Parc Central i del Museu de la Pell hi haurà un equip de dues professionals especialitzades amb perspectiva de gènere i comptaran amb dues carpes. Una carpa oberta, des de la qual les professionals informaran, repartiran material i sensibilitzaran i, una carpa privada, destinada a atendre, intervenir, assessorar i acompanyar persones en cas que es produeixi alguna agressió. A la vegada, cada nit hi haurà un equip de dues professionals més que realitzaran itineràncies pels diferents espais d’oci de la ciutat. Enguany, l’Ajuntament d’Igualada ha activat un telèfon de contacte directe amb el Punt Lila, el 607 530 483, i també es repartiran polseres amb aquest número de contacte imprès. Els Punts Lila estan actius des del dia 24, en diferents llocs i horaris, segons les activitats que es duen a terme a la ciutat.