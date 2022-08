La cinquena edició de l’Agro Alta Segarra tindrà lloc els dies 2 i 3 de setembre a Calaf. Com a novetat d’aquest any, la fira es realitzarà en una nova ubicació, una esplanada de terra situada a la carretera Llarga i realitzarà les ponències per a professionals al Casal de Calaf (ctra. Llarga, 11).

Aquest 2022 la fira mantindrà la seva essència i serà un esdeveniment professional i dinàmic, amb exhibicions tècniques de maquinària, un ampli espai dedicat a productes i serveis per a la pagesia i dues jornades de ponències per a professionals. La Consellera Teresa Jordà serà qui donarà el tret de sortida a l’Agro Alta Segarra el divendres 2 de setembre a les 9.30 h durant la jornada tècnica RECOMEX 2022 destinada als resultats d’assaigs i innovacions en cultius extensius d’hivern organitzades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries). A més, el dissabte 2 de setembre al matí hi haurà una segona jornada formativa a càrrec de l’Escola Agrària de Tàrrega, Maquinària Solà i Tallers Bascompte dedicada als equips per aplicació variable en agricultura de precisió. D’altra banda, una de les principals diferències amb altres fires agrícoles de Catalunya i el que la fa única, és el protagonisme de les màquines en moviment i treballant. L’espai de demostracions és un aparador.