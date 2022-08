Igualada està de festa major. Dues àvies, assegudes a la terrassa d'un bar mentre es feia la processó de Sant Bartomeu que s'estava celebrant, miren atentes els diables d'Igualada que sembla que estan a punt de començar el seu espectacle. Una d'elles treu el seu telèfon mòbil, que no deixa escapar en cap moment, mentre l'altre els mira amb atenció. De sobte, els diables comencen a encendre les carretilles que porten a sobre. La gent s'allunya d'ells, mentre que les àvies no es mouen dels seus seients.

L'espectacle comença i el foc i els diables són molt a prop de les àvies. Segueixen sense moure's. Les espurnes cauen sobre els seus caps i és llavors quan una d'elles es tapa, però no marxa. L'altre, segueix gravant amb el telèfon mòbil. No tenen por al foc.

El vídeo de les dues dones ha corregut com la pólvora a Twitter, on molts usuaris les han catalogat com "iaies valentes". Altres s'ho prenen amb humor, mentre avisen que les àvies porten laca i llavors "sí que s'hauria fet un correfoc".