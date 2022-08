La Festa Major d'Igualada arriba plena d'activitats, festa i música per fer gaudir la seva gent. Consulta aquí tots els actes:

Divendres 26

A les 10 h, visites guiades: terrats i Cal Maco. Entrades gratuïtes a www.tiquetsigualada.cat. A les 12 h, a la plaça Catarineu, inauguració de la petita biblioteca lliure del barri de Sant Agustí amb l’espectacle familiar participatiu La petita festa, a càrrec de Pitus i Gil Robert. A les 12 h, a la sala d’exposicions permanents del Museu de la Pell, visita guiada a l’exposició Visions del disseny: com ho fèiem i com ho fem a l’Anoia. A les 16.15 h, gegants i dracs visiten la gent gran al Centre de dia Montserrat, residència Igualada i residència Colisée. A les 19 h, a l‘avinguda Catalunya i carrer de França, a continuació al Parc Centra, obertura de la fira d’atraccions. A les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert de gralles amb el grup Els Pelforts i Canya d’Or. Ho coordina: Aula de Música Tradicional de l’Anoia. A les 19 h, al Teatre Municipal l’Ateneu, espectacle La corte del faraón. Adaptació de la coneguda sarsuela que ha preparat l’Ateneu Igualadí. Amb més de cent artistes a l’escenari. Entrades: 15 euros. A les 21 h, al carrer Dr. Joan Mercader, Tast al Rec-Barraques. Fins a les 06 h. A les 22 h, a la plaça de Cal Font, concert de Los Diablos. A les 23 h, al carrer Dr. Joan Mercader, zona de barraques, 9è Rrrrec Festival (km.0): Things & Flowers, Psychodrome, Projecte Na! i The Forest Shotgun Motorcycle. A les 23 h, al Parc Central, concert de La Pegatina, que presentarà el nou espectacle Hacia otra parte.

Dissabte 27

A les 9.45 h, a la Llar del Sant Crist, Pare Vilaeaca i Fundació Sanitària Sant Josep, gegants i dracs visiten la gent gran. A les 10 h, sortida des de l’ajuntament de les visites guiades: terrats i Cal Maco. Entrades gratuïtes a www.tiquetsigualada.cat. A les 10 h, al pavelló nou de les Comes, campionat de tennis taula. A les 10 h, al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, partides ràpides d’escacs. A les 16 h, al pavelló nou de les Comes, 2n torneig obert de tennis taula Ciutat d’Igualada. A les 18 h, al camp 2 de les Comes, partit de futbol Avi Veterans de festa major. A les 18 h, al camp 1 de les Comes, partit de futbol de festa major: partit del primer equip femení del CF Igualada. A les 18 h, amb sortida i arribada a la plaça de l’Ajuntament, cercavila tradicional. Exhibició dels difernts balls i grups de foc i imatgeria en arribar a la plaça. Amb ball de celebració dels Gegants del barri de la Font-Vella. Presentacions a càrrec del Salero i el Saleret i celebració del 15è aniversari de l’Associació cultural Dessota i el 20è aniversari de la Colla Gegantera del Bisbalet. A les 19 h, al pavelló d’hoquei de les Comes, partit d’hoquei patins de festa major: Igualada-Girona. A les 19 h, al Teatre Municipal l’Ateneu, espectacle La corte del faraón. Adaptació de la coneguda sarsuela que ha preparat l’Ateneu Igualadí. Amb més de cent artistes a l’escenari. Entrades: 15 euros. A les 20 h, al camp de futbol 1 de les Comes, partit de futbol UE Montserrat de festa major-Memorial Dr. Botet. Trofeu Ciutat d’Igualada. A les 21 h, a la plaça de l’Ajuntment, Versots i Ball Parlat del ball de Diables d’Igualada. A les 22 h, a la plaça de Cal Font, concert de Las Karamba. A les 22.45 h, al carrer Dr. Joan Mercader, zona de barraques, festival Igualada Rock City’22 amb Exxasens, The Electric Alley, Ktulu i Crim. De 00 a 07, al carrer Dr. Joan Mercader, barraques. A les 00 h, al Parc Central, concert de Lágrimas de Sangre. A les 02 h, al Parc Central, dj’s We Are The Ones.

Diumenge 28

A les 8 h, pel nucli antic, diana a càrrec dels Grillats morats, grallers dels Moixiganguers d’Igualada. A les 9 h, a les pistes de petanca del parc de Valldaura, torneig de petanca de festa major. Organització: Petanca Fàtima 2013. A les 9 h, a la plaça de Cal Font, primera trobada Vespogenes Scooter Club. A les 9.30 h, entre la rambla de Sant Isidre i la plaça del Bruc, cercavila d’anada a ofici. A les 10 h, al camp de futbol de les Comes 1, La festa major del rugbi, amb partits de diferents categories, i activitats i jocs infantils. Ho organitza: Anoia Rugby Club. A les 10 h, al camp de bitlles del poliesportiu de les Comes, 20è campionat de bitlles catalanes entre clubs de Catalunya. Ho organitza: Club Bitlles Igualada. A les 10 h, a la basílica de Santa Maria, ofici solemne en honor a Sant Bartomeu. Amb la participació del Cor d’homes d’Igualada. A la sortida es farà el lliurament de l’estampa de Sant Bartomeu, obra de l’artista igualadí Roger Costa Campos. Seguidament, tradicionals espadats a càrrec dels moixigangers d’Igualada, repic de campanes i cercavila d’entrada a plaça del seguici popular. A les 12.15 h, a la plaça de l’Ajuntament, inici de la diada castellera de festa major amb Colla Joves Xiquets de Valls, Xiquets de Reus i Moixiganguers d’Igualada. A les 18 h, al carrer nou de Cal Font, ballada de sardanes a càrrec de l’orquestra La Principal de la Bisbal. A les 18 h, al camp de futbol de les Comes 1, partit de futbol de festa major del primer equip masculí del CF Igualada. A les 18.30 h, retorn del sant des de la basílica de Santa Maria a l’església del Roser. A les 19 h, al carrer de Sant Jordi, Espai Xarxa proposa l’espectacle de circ i pallassos Fili Busters, a càrrec de la Cia Mortelo & Manzani. A les 19 h, a la plaça de Cal Font, concert i ball swing amb Mon Petit Món. A les 20 h, a la plaça de Pius XII, actuacions de lluïment i balls parlats del Ball de Bastons d’Igualada, Ball de Cercolets d’Igualada, Ball de Pastorets d’Igualada, Ball de Gitanes i els Gegants Vells d’Igualada. A les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert amb l’orquestra La Principal de la Bisbal. A les 20 h, al camp de futbol de les Comes 1, partit de futbol de festa major del SE Ateneu-Penya Blau Grana Igualada. La revetlla popular de les places: a les 23 h, al carrer de Sant Jordi, La Different Orquestra. Ho coordina: La Xarxa d’Igualada. A les 23 h, a la plaça de Cal Font, tribut a Lady Gaga, a càrrec del projecte Gaga Xpression. A les 23 h, al carrer Dr. Joan Mercader, zona de barraques, 9è Rrrrec Festival: #10anysmanelcaro, amb Daydream, Adrià Puntí, Apartamentos Acapulco, Chaqueta de Chándal i Playback Maracas. De 23 a 07 h, al carrer Dr. Joan Mercader, barraques. A les 00 h, a la plaça de l’Ajuntament, ball amb l’orquestra La Principal de la Bisbal. A les 00 h, al Parc Central, la nova gira Flaixbac del VaParir Tour.

Dilluns 29

A les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle De cap per avall, a càrrec d’Ambauka. Ho coordina Xarxa d’Igualada. A les 19 h, amb sortida i arribada a la plaça de l’Ajuntament, cercavila menuda de la imatgeria popular. Presentacions a càrrec del Salero i el Saleret. Seguidament, el Tonet i la Conxita se‘n tornen a la feina i adéu-siau festa, fins al Museu de la Pell. A les 19.30 h, a l’amfiteatre del parc de l’Estació Vella, cantada d’havaneres amb el grup Ultramar. A les 20 h, al carrer nou de Cal Font, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Amb la col·laboració de l’Agrupació Sardanista d’Igualada. A les 23 h, al camp de futbol de les Comes, piromusical Aqualata, a càrrec de Pirotècnia Turis.