El circuit Parcmotor de Castellolí acull aquesta setmana la dotzena edició del Formula Student Spain on competeix l’equip manresà Dynamics, format per joves estudiants d’enginyeria de la UPC de Manresa. Formula Student ha celebrat diverses proves durant l’estiu. El circuit de Castellolí, en les diferents modalitats, comptarà amb més de 3.000 estudiants d’universitats de diversos estats que competiran amb els vehicles que han creat, de combustió i elèctrics. La competició promou el treball en vehicles que combinin la màxima eficiència amb la millor competitivitat.

La competició universitària d’àmbit internacional tindrà lloc del 29 d’agost al 4 de setembre. És prevista la participació de 67 equips. És la dotzena edició del Formula Student Spain (FSS). Formula Student és un projecte educatiu internacional que permet als estudiants d’enginyeria participar en una experiència professional real. Representa un màster de primer nivell en el sector de l’automòbil, ja que permet als estudiants aplicar el seu coneixement teòric a l’experiència de la vida real, segons expliquen fonts de l’organització.

El projecte promou l’excel·lència acadèmica en enginyeria perquè cobreix tots els aspectes de la indústria de l’automòbil, incloent-hi la recerca, el disseny, la construcció, les proves, el desenvolupament, el màrqueting, l’administració i les finances. La missió de la FSS és crear un espai multicultural perquè els joves enginyers intercanviïn i desenvolupin coneixements i valors com el respecte, la cura de la gent, el treball en equip i l’esforç, per aconseguir els nivells més alts d’excel·lència tècnica i personal.

La competició, que se celebrarà aquest any 2022 en el Circuit Parcmotor, està formada per 67 equips - procedents de països com Alemanya, Suïssa, Itàlia, Anglaterra, Portugal, Polònia, Croàcia, Estònia, Estats Units, Romania, Països Baixos, França, Islàndia i Espanya - dels quals 52 competiran amb els monoplaces elèctrics. A més, enguany hi haurà 12 vehicles totalment automatitzats (sense conductor).

La prova està organitzada per l’STA (Societat Espanyola d’Enginyers d’Automoció). En termes de competició, Formula Student té dues categories principals: vehicles de combustió i vehicles elèctrics, els quals es divideixen en 3 proves estàtiques i 5 proves dinàmiques.

Hi ha tres premis per als vehicles de combustió, tres per als elèctrics i tres més per als vehicles sense conductor.

El projecte Dynamics ha fet bons resultats a Europa

L’equip de la UPC de Manresa completa un dels millors anys en la competició de futurs professionals

Els estudiants de la UPC de Manresa que participen en el projecte Dynamics aquest estiu han competit amb el seu vehicle de combustió a Holanda (Assen) i a Alemanya (Hockenheim) amb un èxit notable, tenint en compte que el projecte té uns suports econòmics a d’altres països europeus. Joan Jamilà, un dels caps del projecte d’aquest curs, ha explicat que a partir de tenir resultats notables ha estat la primera vegada que el projecte de Manresa podria participar en el tall que va a la prova d’Alemanya, que és la de referència de la competició.

A Assen, en un circuit adaptat, més revirat que els dels grans premis de Motos, «van tenir un bon resultat», cinquens per equips. Amb tot, a l’equip li va quedar un petit mal regust perquè en unes de les revisions de seguretat, per un error de la maquinària del circuit, els va caure el vehicle i va caldre treballar contra rellotge per tenir-lo a punt.

Després d’Alemanya (Hockenheim), van ser els 15ens de 30 equips.I en alguna prova específica, com la relació cost i preu de cotxe van quedar 4arts i en la de resistència, 7ens. A Castellolí, tercera i última prova del projecte, esperen tenir un bon nivell competitiu.