Vilanova del Camí renova els vincles d’agermanament amb la població italiana de Calcinaia i amb la francesa d’Amilly. Amb la primera es va iniciar un intercanvi cultural fa 30 anys i amb la segona en fa 20. Les delegacions d’aquestes dues poblacions seran aquests dies a la població anoienca participant en els actes de la festa major.

L’alcaldessa de la població anoienca, Noemí Trucharte, a anunciat que hi hauria una renovació del compromís amb aquestes dos municipis amb la voluntat d’estrènyer més els llaços que els uneixen. Durant els anys de restriccions de moviments per la pandèmia s’havien refredat les relacions però aquesta passada primavera una delegació de Vilanova ja va visitar aquestes poblacions i es van fixar les bases per a la renovació de l’acord d’agermanament que es fixarà aquest proper cap de setmana. El passat més de Juliol, una delegació de Vilanova va ser a Amilly, on es va celebra una festa europea amb Catalunya com a protagonista.

La renovació de l’agermanament es farà, concretament, dissabte. A les 9 del matí es prevista la recepció de les delegacions a Can Papasseig, amb la participació de diferents entitats locals. Al vespre, a les 8h, s farà l’acte oficial de renovació del compromís d’agermanament al saló de plens de l’Ajuntament amb la participació de Cristiano Alderigi, alcalde de Calcinaia, i Christian Caron-Perroud, tinent d’alcalde d’Amilly. Diumenge, a part de la participació en els actes, hi haurà un dinar de germanor a Can Papasseit. En el marc d’aquesta renovació de l’agermanament, Vilanova també ha muntat una exposició, «Els colors d’Europa», que es pot visitar al mateix hall de Can Papasseit.