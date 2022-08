La forta tempesta que aquest dimecres a la tarda afecta bona part del territori català ha deixat una breu però intensa calamarsada a Calaf entre 2/4 de 6 i les 6. Segons Jordi Badia, alcalde del municipi, el punt àlgid del temporal només ha durat uns deu minuts, però ha estat suficient per deixar el terra "com nevat", amb pedres no massa grans. Alguns usuaris de Twitter expliquen que aquestes eren d'entre 1 i 2 centímetres.