Les escoles i instituts d’Igualada poden triar aquest curs entre 270 activitats educatives

El curs passat els centres educatius d’Igualada van fer gairebé 1.000 activitats promogudes des de l'`mabit local a través del programa Programa Aire, sumant un total de 42.800 participants de totes les edats. L’objectiu del Programa Aire és ampliar les oportunitats d’aprenentatge dels alumnes de la ciutat. Aquest any es programen 270 activitats diferents perquè les escoles triïn. La Regidora d’ensenyament d'Igualada, Patrícia Illa, explica que “les activitats proposades complementen i aporten un nivell extra al currículum tradicional escolar". "Des de l’Ajuntament estem altament satisfets i agraïts a entitats i centres educatius participants”, ha afegit

Activitats artístiques com un taller de pell, la descoberta de la Biblioteca, una cantata escolar, activitats per conèixer l’entorn natural com una anada a collir olives, un taller de meteorologia o sobre consum responsable, un conte per la diversitat, una xerrada sobre masclismes quotidians, visites guiades a Cal Granotes o a la vil·la romana de l’Espelt, sessions de sensibilització i prevenció sobre l’ús del mòbil o el consum de drogues, o la descoberta de l’Orgue de Santa Maria són només algunes de les gairebé 300 activitats programades per aquest curs vinent dins el programa AIRE (Activitats i Recursos Educatius).

La majoria d’activitats són gratuïtes per als centres i van adreçades a l’alumnat d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP, i enguany s’hi incorpora també alguna activitat per a les llars d’infants.

El programa d’activitats ajuda a enriquir els contextos educatius d’infants i joves de la ciutat, ja que permet que aprenguin fora de l’aula i converteixen diversos equipaments o espais de la ciutat en espais educatius.

L’any passat els centres igualadins van realitzar 993 activitats amb 42.794 participants (comptant que l’alumnat realitza més d’una activitat durant el curs). El període d’inscripcions ja és obert per als centres a través de l’aplicatiu del web www.aireigualada.cat on s’agrupen les activitats en 13 temàtiques (arts plàstiques, tecnologia, teatre, turisme i visites, ciència, natura i medi, cooperació i solidaritat, igualtat de gènere, salut i educació emocional, entre d'altres)

Un dels encerts del programa és que hi participen entitats socials, culturals i ambientals del territori, a més de diferents institucions. A l’edició per aquest curs 2022/2023 hi participen l’Escola de Música d’Igualada, l’Escola municipal d’art i disseny la Gaspar; la Biblioteca Central; les entitats de cooperació Atlas, Tambali, Càritas, Creu Roja i Ombú Acció; la Mancomunitat de la Conca d’Òdena; centres sanitaris del municipi; el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia; els Mossos d’Esquadra; la Fundació Institut Guttmann; la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia Aleví;Ciart Dansa; Teatre Nu; Espai Malla;Codelearn Igualada; Unió Empresarial de l’Anoia; Museu del Traginer; Dena de Sant Bartomeu d’Igualada; la Fundació Racc; Ingravita; l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada i l’Escola Express Yourselfi, a més dels departaments de Medi Ambient, Ensenyament, Cooperació, Joventut, Sanitat i Salut Pública, Dinamització econòmica, i Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada