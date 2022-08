Mossos i Policia local han tingut una festa major tranquil·la a Igualada

La festa major d'Igualada s'ha tancat sense incidències significatives en matèria de seguretat, que era una de les principals preocupacions del govern de la ciutat. La regidora de Governació, Carlota Carner, ha destacat aquest dimecres que "tant els Mossos d’Esquadra com la Policia Local han confirmat que aquesta Festa Major s’ha dut a terme sense incidències destacables, més enllà de les que puguin sorgir en una festa tant participada com ha estat la festa d’aquest any". La gran participació als actes, un fenomen general, és justament el fet més destacat des del punt de vista dels organitzadors de la festa igualadina, que ha tingut una agenda d'actes del 22 al 29 d'agost.

Tant el cos de Mossos d’Esquadra com el de la Policia Local, van incrementar els seus dispositius i efectius "per tal de garantir la seguretat i la prevenció en tots els actes, especialment els nocturns", segons ha explicat Carner. La regidora de Governació ha destacat que com a novetat es va establir un corredor segur a les nits del cap de setmana per part del Cos de Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local. Aquest dispositiu ha consistit en un recorregut que ha unit els espais festius i de concerts amb l’estació de busos i tren. El recorregut ha comptat amb presència policial amb l’objectiu de crear un itinerari segur i que previngui actes de violència masclista. Carner ha destacat que aquest dispositiu “ha estat usat per les persones participants a la festa, sobretot la matinada de diumenge a dilluns amb una valoració molt positiva de les persones que l’han utilitzat, sentint-se segures durant tot el recorregut”

Carner també ha valorat els punts liles i la feina d'informació que fan. Aquests punts estan coordinats pel Servei d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de la MICOD.

La Festa Major de Sant Bartomeu que "ha recuperat totalment la normalitat després de dos anys marcats per les restriccions de la Covid", segons ha explicat el regidor de Cultura, Pere Camps, qui, per altra banda, ha lamentat que la pluja va obligar a modificar o suspendre’n algun acte (com en el cas del concert de Di-versiones, el pregó o el correfoc). El regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, ha valorat molt positivament la Festa Major d’aquest any i ha agraït la tasca de totes aquelles persones que l’han fet possible. Camps ha destacat que enguany “la Festa Gran d’Igualada ha tingut actes per a tots els gustos, edats i sensibilitats, oferint a tothom la possibilitat de sentir-se seva la festa”.

L’èxit de les visites guiades farà que es repeteixin al mes d’octubre

Les visites guiades d’aquest any han estat un dels actes que ha exhaurit abans les entrades. La proposta de fer visites des de terrats de la ciutat i al nou Alberg de Cal Maco ha tingut molta petició d'entrades i igualadins que no van poder fer la visita. Està previst, que davant la gran demanda, es pugui repetir al mes d’octubre, quan no faci tanta calor. La història de la ciutat també va centrar la conferència institucional, duta a terme per Josep M. Torras i Ribé a la Biblioteca Central sobre el context històric en què Igualada va comprar per 3.000 lliures l’any 1622, el domini que el monestir de Sant Cugat tenia sobre la vila i passà a dependre de l’autoritat del rei i un batlle de la seva pròpia elecció, en substitució del que nomenava el monestir.

Pel que fa als actes tradicionals, n’hi ha hagut un total de setze, els principals amb la participació d'imatgeria de la ciutat. Han destacat la Processó del dimecres 24 d'agost, a les 19 h; La Cercavila Tradicional, el dissabte 27 d'agost, a les 18 h. La cercavila menuda el dilluns 29 d’agost a la tarda totes elles amb gran nombre de públic que volia tornar a veure les colles que feia dos anys que no podien participar a la festa amb condicions normals. Han tornat, també, els Versots i el Ball parlat de la colla del Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada i la Passacalle de la vigília del Sant.

El govern igualadí també valora l’exposició de la Biblioteca Central “Bas d’Igualada, estamper”, un recorregut per la vida i el treball de Pere Bas Vich, que va ser impressor d’Igualada. La mostra ha estat comissariada per Teresa Miret i es pot veure encara a la Biblioteca. Ha destacat també la producció de l’Ateneu Igualadí, “La Corte del Faraón” que ha omplert totalment el teatre en els tres dies que s’ha dut a terme la funció. Més de cent persones entre actors, cantants, ballarins i músics, han pujat a l’escenari del Teatre Municipal l’Ateneu Igualadí per celebrar la història de l’entitat i la ciutat. Ha comptat amb la participació de la JOSA i la Coral Xalest.

En total s’han dut a terme un total de 44 activitats musicals amb gran èxit de públic on han destacat els concerts de La Pegatina, l’actuació del grup mític dels anys setanta Los Diablos o el concert de La Principal de la Bisbal el diumenge de la Revetlla de les places.