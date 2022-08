Òmnium premia Carles Maria Balsells i Sigarra

Òmnium Cultural de l’Anoia premiarà l’activista cultural Carles Maria Balsells i l’entitat Sigarra, dels Prats de Rei per la seva activitat al costat del foment de la cultura en aquesta comarca. L’acte de lliurament tindrà lloc el proper dia 16 de setembre, en el marc d’una nit de l’entitat cultural que convoca a dos actes: per una banda, la cerimònia d’entrega de premis Compromís Cultural, i per una altra la Festa Estellés, amb un sopar de productes de proximitat amb lectura de poemes i actuacions musicals que tindrà lloc al Jardí Prohibit de l’Ateneu Igualadí. Els premis s’atorgaran a la sala del teatre de la ciutat.

Els premis al Compromís Cultural s’atorguen a persones i col·lectius que s’han significat en la defensa de la llengua i la cultura catalanes. En aquesta divuitena edició del guardó, el jurat ha decidit premiar l’activista cultural Carles Maria Balsells i Valls i l’Agrupació Cultural i Recreativa Sigarra dels Prats de Rei. L’acte d’entrega de premis serà presentat per l’actriu Sílvia Bel, comptarà amb la participació de Natàlia Touzón, membre de la Junta Nacional d’Òmnium Cultural, i amb l’actuació musical del Quartet Slam. És un acte obert a tothom i d’entrada lliure. Recordant Estellés La Festa Estellés, que començarà a les 21h al Jardí Prohibit, se celebra cada any simultàniament en diferents indrets d’arreu dels Països Catalans per recordar la figura del poeta Vicent Andrés Estellés, nascut un mes de setembre a Burjassot. L’acte se celebra a l’entorn, també, de la Diada Nacional del país Fonts de l’entitat cultures asseguren que es tracta d’«una oportunitat única de combinar poesia i gastronomia de proximitat en un ambient festiu i popular». En el cas d’Igualada, consistirà en un sopar amb productes de proximitat assessorat pel Col·lectiu Eixarcolant. En el transcurs del sopar es farà una lectura de poemes de Vicent Andrés Estellés i el mateix Quartet Slam amenitzarà la vetllada. L’acte de lliurament de premis és obert tothom i per al sopar cal adquirir el corresponent tiquet, que ja s’han posat a la venda. La reserva del sopar es pot fer al web tiquetsigualada.cat. Té un cost de 19 euros per als socis d’Òmnium i 22 euros per al públic general. Els actes formen part de l’agenda de la Diada de Catalunya.