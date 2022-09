La Festa Major de Calaf és una cita que calafins i visitants tenen marcada al calendari. El cartell musical (vegeu pàgines 16 i 17) atrau un nombrós públic i també són un bon reclam les propostes culturals, esportives i lúdiques. La regidora de Cultura i Festes, Mercè Biosca, destaca que enguany es recupera la normalitat i «s’aposta per tornar a l’essència, combinant grans espectacles amb actes populars i tradicionals que tiren endavant gràcies a les persones i entitats».

A nivell de cultura popular, els gegants i grallers de Calaf faran una cercavila pels carrers del poble dissabte a la tarda. Diumenge al matí, hi haurà la ballada de la Metredansa i danses populars. A la nit, correfoc amb els Diables de l’Alta Segarra, després de la festa dels anys 80 i 90, acte que s’ha incorporat a última hora al programa, com el sopar popular a Barraques de demà i la fira d’artesania de dissabte. D’altra banda, dilluns hi haurà castell de focs.

En l’àmbit cultural, destaca la representació de l’obra de teatre Agost de Tracy Letts, que es podrà veure dissabte al vespre o diumenge a la tarda.

La vessant esportiva també es fa un lloc al programa d’actes de la festa major amb torneig de tennis taula i exhibició de professionals d’aquest esport, torneig d’escacs, i partit de futbol. Tampoc no hi faltarà el tradicional torneig de botifarra. I d’altra banda, els amants de la Kursa de Lokus en podran tornar a gaudir, diumenge a la tarda.

Vegeu actes i horaris a calaf.cat.