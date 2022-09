Calaf es convertirà demà i dissabte en la capital agrícola de la Catalunya Central per acollir una nova edició de l’Agro Alta Segarra. La fira, segons la regidora de Promoció Econòmica, Montserrat Mases, «és un perfecte aparador per donar a conèixer la innovació i les novetats tecnològiques que ofereixen les empreses del sector ubicades al territori». L’Ajuntament de Calaf aposta un any més per donar suport a la mostra i «revaloritzar i reivindicar el caràcter agrícola del municipi i de l’Alta Segarra».

La d’enguany serà la cinquena edició d’una fira que es va estrenar el 2016 i que ha estat dos anys aturada per la covid. Com a novetat, estrenarà ubicació i es farà en una esplanada de terra situada a la carretera Llarga, davant del Casal de Calaf, que és l’espai on es faran les ponències per a professionals. Aquest 2022 la fira mantindrà la seva essència i serà un esdeveniment professional i dinàmic, amb exhibicions tècniques de maquinària, un ampli espai dedicat a productes i serveis per a la pagesia i dues jornades de ponències per a professionals. La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, donarà el tret de sortida a l’Agro Alta Segarra demà a 2/4 de 10 del matí. Màquines en moviment i treballant protagonitzen la fira La fira Agro Alta Segarra, dirigida als professionals de l’agricultura però oberta a tot el públic en general, reivindica el caràcter agrícola del territori i vol ser un referent professional i dinàmic. Precisament, aquest dinamisme és un dels valors de l’essència de la fira i un tret diferencial. L’esplanada situada davant del Casal de Calaf serà un camp de proves perquè els professionals del sector puguin veure en directe demostracions tècniques de maquinària i conèixer les darreres novetats. S’hi podran veure diferents marques de tractors i varies empreses de productes i serveis dedicats al primer sector. En concret, hi participaran quinze expositors. La fira la inaugurarà demà, divendres, a 2/4 de 10 del matí, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generaliat, Teresa Jordà. A aquesta hora arrencarà la jornada tècnica «Recomex. Resultats d’assaigs i innovacions en cultius extensions d’hivern», organitzada pel departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries). En aquesta jornada es posarà èmfasi en novetats i innovacions que hi ha al mercat i que poden ser una oportunitat per al sector. Paral·lelament, a les 11 del matí, a la 1 del migdia, a les 6 i a les 8 de la tarda, a l’estand d’Eficar Motor, se sortejaran bicicletes i s’entregaran obsequis als participants. A 2/4 de 5 de la tarda, jornada a càrrec de Bayer sobre «Solucions Bayer: la digitalització dels productes al servei de l’agricultor». A 2/4 de 7 de la tarda, de la mà de Rodi Motor Services, «Canvi de neumàtics i tècniques d’estalvi energètic», amb una demostració de canvi de neumàtics de tractor i idees per allargar-los la vida, així com trucs per rebaixar la despesa del carburant. Dissabte, hi haurà una segona jornada formativa a càrrec de l’Escola Agrària de Tàrrega, Maquinària Solà i Tallers Bascompte, dedicada als equips per aplicació variable en agricultura de precisió, una realitat que s’aplica a la producció agrícola en benefici de la societat, del sector agrari i de les explotacions agrícoles. De forma paral·lela, de 9 a 11 del matí, hi haurà exposició de maquinària i demostracions al camp. Ho organitza Tallers Bascompte i Maquinària Agrícola Solà, que també obrirà portes a les instal·lacions de l’empresa. A les 11 del matí i a la 1 del migdia se sortejaran de nou bicicletes. I també, igual que dissabte, es repetirà la sessió de canvi de neumàtics i tècniques d’estalvi energètic, a càrrec del taller Rodi Motor Services. Les activitats de l’Agro Alta Segarra es poden consultar al web www.firescalaf.cat.