La particular història de la practicanta de Calaf, un personatge que va tenir un gran carisma i una important funció social i sanitària durant unes dècades, veurà la llum avui en un llibre. A 2/4 de 8, al Casino, es presenta el volum Maria Àngels Pujol, la practicanta. És un recorregut per la seva història personal i sanitària amb vivències i anècdotes durant la seva vida professional com a infermera, llevadora i practicanta a Calaf. Abans, es projectarà una entrevista de TV Calaf que es va gravar just quan es va jubilar.

Calaf ha recuperat darrerament el pis de ca la Practicanta, la casa de cal Matrícules, que s’ha habilitat com a museu de quatre etapes històriques diferents de la població. Una d’aquestes quatre parts, justament, és l’espai on Maria Àngels Pujol va exercir la seva professió. Aquesta proposta museística, que ha comptat amb la col·laboració dels descendents de Pujol, s’afegeix a la de les botigues històriques de la plaça Gran.