Un conductor va portar al CAP el nen ferit per la caiguda d'un arbre en la tempesta de Vilanova

Un conductor que circulava per la carretera de la Pobla (C-244) poc després de l'aiguat de dimecres va traslladar el jove de 13 anys de Vilanova del Camí ferit greument per la caiguda d'un arbre al CAP de la població. El conductor va veure que a la marquesina de l'autobús hi havia un cos estirat i una bicicleta al costat, s'hi va atansar i va trobar el jove amb una important ferida al cap i inconscient. Va advertir la gravetat de les lesions i el va traslladar en el seu vehicle al centre mèdic, que es troba a pocs metres del lloc de l'accident. Des del CAP es va activar l'emergència, va actuar el SEM i el va traslladar fins a l'hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona (a Esplugues), on va ingressar en estat crític segons la primera valoració. Aquest matí de dijous, les primeres informacions que ha transmès la família a l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ja parlaven d'una evolució favorable i d'una recuperació de la consciència per part del noi. De totes maneres, el centre mèdic era prudent a l'hora de fer les valoracions fins que haguessin passat 24h de l'accident. L'accident va tenir lloc dimecres entre les 5.30 i les 6 de la tarda.

Aquest joves ferit és la víctima més greu a Catalunya de la tempesta de dimecres. Dimarts, un infant de gairebé dos any havia mort a la Bisbal a causa de la important pedregada que hi va caure. Les ferides al jove de Vilanova li va causar la caiguda de la branca d'un arbre, que s'havia trencat, a causa del fort vent que va bufar durant una estona a mitja tarda de dimecres. Tot i que no hi ha dades concretes de la velocitat del vent a Vilanova del Camí, aquest matí l'observatori de Pujalt indicava que a la zona de la conca d'Òdena, hi havien bufat vents d'entre 70 i 90 km/h. Aquest mati, l'alcaldessa ha confirmat, en una atenció a mitjans, la violència del moment de tempesta. "Van ser 20 minuts de pluja molt intensa, amb fort vents, d'entre 70 i 80 km/h, i van caure 40 litres d'aigua en 20 minuts. Era impossible circular", segons Trucharte. L'Ajuntament, com bona part dels municipis de la Catalunya central, havien rebut unes hores abans l'avís del Servei Meteorològic indicant que es preveien pluges intenses. Trucharte assegura, però, que no s'esperaven aquesta violència i intensitat de pluja. L'aiguat va afectar, també, la ciutat d'Igualada, que pràcticament forma una continuïtat urbana amb Vilanova, però tot i que s'hi va acumular aigua no hi va haver accidents de pes més enllà d'inundacions. Les zones més afectades van ser al voltant de les atraccions de la Fira, al solar de davant del CAP; al barri de la Lluna; a la plaça Gertrudis Artigal; al carrer Sant Jordi amb Rafael de Casanovas; al carrer Frai Juníper Serra, davant l’escola Pompeu Fabra, al carrer del cementiri i al lateral de la C244, aquest darrer és el punt de l'accident. La Policia de Vilanova del Camí van rebre una cinquantena de trucades de veïns que tenien baixos inundats. La mateixa alcaldessa explicava aquest dijous que va caure tanta aigua de cop que el sistema de clavegueram de la població va col·lapsar. "Les clavegueres no podien portar tota l'aigua que rebien dels embornals del carrer i l'aigua va entrar a algunes cases", ha explicat. A part de les branques com la que va afectar el noi ferit, a Vilanova van caure vuit arbres. Aquest dijous, la brigada municipal i veïns que s'hi han prestat voluntàriament, han netejat els principals punts afectats de la població. Vilanova del Camí entra en els actes de la festa major aquest cap de setmana.