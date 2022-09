La Festa Major d’Igualada s’ha tancat sense incidències significatives en matèria de seguretat, que era una de les principals preocupacions del govern de la ciutat per aquesta edició. La regidora de Governació, Carlota Carner, ha destacat aquest dimecres que «tant els Mossos d’Esquadra com la Policia Local han confirmat que aquesta Festa Major s’ha dut a terme sense incidències destacables, més enllà de les que puguin sorgir en una festa tan participada com ha estat la festa d’aquest any». La gran participació als actes, un fenomen general, és justament el fet més destacat des del punt de vista dels organitzadors de la festa igualadina, que ha tingut una agenda d’actes del 22 al 29 d’agost.

Tant el cos de Mossos d’Esquadra com el de la Policia Local, van incrementar els seus dispositius i efectius «per tal de garantir la seguretat i la prevenció en tots els actes, especialment els nocturns», segons ha explicat Carner. La regidora de Governació ha destacat que com a novetat es va establir un corredor segur a les nits del cap de setmana per part del Cos de Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local. Aquest dispositiu ha consistit en un recorregut que ha unit els espais festius i de concerts amb l’estació de busos i tren. El recorregut ha comptat amb presència policial amb l’objectiu de crear un itinerari segur i que previngui actes de violència masclista. Carner ha destacat que aquest dispositiu «ha estat usat per les persones participants a la festa, sobretot la matinada de diumenge a dilluns amb una valoració molt positiva de les persones que l’han utilitzat, sentint-se segures durant tot el recorregut». Carner també ha valorat els punts liles i la feina d’informació que fan. Aquests punts estan coordinats pel Servei d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de la MICOD. La Festa Major de Sant Bartomeu que «ha recuperat totalment la normalitat després de dos anys marcats per les restriccions de la Covid», segons ha explicat el regidor de Cultura, Pere Camps. Només la pluja va fer ajornar o suspendre alguns actes.