Igualada es prepara per rehabilitar 355 habitatge de cinc barris amb criteris d'eficiència energètica

Igualada rebrà 6,8 milions d’euros dels fons Next Generation per la millora de l'eficiència energètica dels habitatges de 5 barris, amb una afectació de 355 habitatges. Aquesta és la subvenció més gran que mai ha rebut la capital de l'Anoia. Els ajuts, però, són una part del cost total, i la inversió necessària per a la transformació, segons l'estimació que ha fet el mateix Ajuntament, superarà els 11 milions. El consistori també farà aportacions a aquesta transformació, que en el cas d'Igualada afecta els barris de Set Camins, Rec, Nucli Antic, barri de Montserrat i la Masuca, Aquest dijous s'ha presentat la inversió, amb la presència a la capital de l'Anoia de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera. A més d'Igualada, al Programa de barris per a la rehabilitació d’habitatges s'hi han acollit Berga, Gironella, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Santa Margarida de Montbui.

El departament de Drets Socials, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, destinarà 97 milions d’euros a la millora dels barris de 38 municipis de Catalunya. La consellera Violant Cervera ha explicat que “el nou programa de barris permetrà rehabilitar 7.944 habitatges en 100 barris o àrees de la mà dels ajuntaments del nostre país, que són els qui han establert les zones prioritàries en les quals actuar”. Un total de 31 ajuntaments han proposat unes subvencions complementàries per la rehabilitació que, en conjunt, suposen 8,85 milions d'euros mes per la rehabilitació. Entre aquestes actuacions no hi ha Barcelona ni les poblacions de l’àrea Metropolitana, que es regula per altres convocatòries.

La consellera ha destacat aquests dijous a Igualada que “aquestes obres repercutiran en una millora de la qualitat de vida de moltes persones i en una major implicació en la vida comunitària, millorant les condicions de vida als barris i contribuint a teixir una societat més inclusiva i més cohesionada”. En aquest sentit, ha remarcat que “es preveu que hi hagi subvencions de fins al 100% en els casos de famílies vulnerables”.

Violant Cervera ha presentat avui a Lleida i Igualada el llistat de municipis que s'inclouran al programa. A la capital del Segrià ho ha fet acompanyada del paer en cap, Miquel Pueyo; el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, Bernat Solé; el primer tinent d’Alcalde i regidor d’Urbanisme de Lleida, Toni Postius; el secretari d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala, i el director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Lleida, Joan Segura. Durant l’atenció als mitjans de comunicació, Cervera ha explicat que “Lleida és l’únic municipi de la província que s’ha presentat a la convocatòria i el que rebrà la subvenció més alta de tot Catalunya, un total de 10 milions d’euros que permetrà actuar en 11 zones diferents de la ciutat”.

Pel que fa a la presentació a Igualada, Cervera, acompanyada de l’alcalde del municipi, Marc Castells, ha explicat que la capital de l’Anoia “rebrà una subvenció per valor de 6,8 milions d’euros que servirà per actuar en cinc barris de la ciutat i 355 habitatges”.

Es tracta d’una convocatòria finançada amb fons Next Generation EU per actuacions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica. Les actuacions subvencionables són la rehabilitació d’edificis (sempre que es redueixi el consum d’energia no renovable i també la demanda en calefacció i refrigeració); actuacions d’urbanització, reurbanització o millora de l’entorn físic, com per exemple la instal·lació d’ascensors, instal·lacions de sanejament o zones verdes i zones comunitàries; i la creació d’oficines de rehabilitació en els mateixos barris per tal de facilitar la gestió de les actuacions programades.

El percentatge subvencionable de la inversió va directament relacionat amb la millora en l’estalvi energètic. Així, quan la reducció del consum sigui igual o superior al 30%, s’atorgarà un 40% de subvenció (amb un màxim de 8.100 euros/habitatge); quan la reducció del consum sigui igual o superior al 45% s’atorgarà el 65% de subvenció (un màxim de 14.500 euros/habitatge); i quan la reducció del consum sigui igual o superior al 60%, s’atorgarà un 80% de subvenció (un màxim de 21.400 euros/habitatge).

En aquest sentit, tal com ha recordat la consellera Cervera, es preveu que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

D’aquí uns mesos, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya iniciarà la segona fase del programa amb la publicació d’una convocatòria de subvencions adreçada als ajuntaments i a les comunitats de propietaris dels barris seleccionats per a que puguin presentar els projectes d’actuacions i obres concretes.