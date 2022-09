Doctor Prats receptarà dissabte a Calaf dosis de gresca i diversió. La banda de Terrassa actuarà a partir de 2/4 de 12 de la nit a la plaça dels Arbres, en un acte gratuït que espera atraure un nombrós públic.

La Festa Major de Calaf arrenca avui i s’allargarà fins dilluns, 5 de setembre, amb una programació que combina els actes musicals, culturals i lúdics per a tots els públic. L’Ajuntament aposta un any més per oferir propostes potents per a totes les franges d’edat. A més, enguany es recupera la normalitat després de les restriccions de la covid, i l’organització està convençuda que «la gent té moltes ganes de festa, esperem que tots els actes siguin un èxit i que la pluja no ho impedeixi».

En l’àmbit musical, el cap de cartell serà Doctor Prats, que ha publicat aquest any el disc Pel cantó bo amb una gran diversitat d’estils musicals, des de la música llatina al reggae, sense deixar de banda el pop i fins i tot pinzellades de hard rock. Doctor Prats ha volgut «explorar nous horitzons» sense perdre el seu tret identificatiu. En la seva actuació de dissabte a Calaf interpretaran temes del seu nou disc però sense oblidar cançons d’altres àlbums que s’han convertit en les més populars del grup: «Caminem lluny», «Al final tot anirà bé», «Les nits no moren mai» o «Les teves pigues». A part de Doctor Prats, dissabte també pujaran a l’escenari Maruja Limón i Dj Sendo.

El dia abans, aquest divendres dia 2, la música ja tindrà un paper destacat a Calaf, amb el concert de Natxo Tarrés (ex cantant de Gossos) & The Wireless, que faran reviure Bob Marley. L’actuació començarà les 10 de la nit a la plaça dels Arbres, després del pregó. Tancarà la jornada Animal DJ.

Dins de la programació musical de la festa major tampoc no hi faltarà el country amb Joe Fiels & The Folkytons, aquest dijous a les 9 del vespre a la plaça Barcelona’92. I altres propostes són les sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona de diumenge al migdia, posteriorment el concert vermut amb Morena!, i a la tarda, les havaneres amb Havàname. Consulteu horaris al web calaf.cat.

Concert amb la Selvatana

L’Orquestra Selvatana serà un altre dels plats forts de la Festa Major de Calaf. Després de l’èxit de l’any passat, tornarà a amenitzar el concert i el ball del dilluns, 5 de setembre. Es farà a les 6 de la tarda a la plaça Barcelona’92.

Xiula porta l'animació infantil

El públic infantil podrà gaudir de diferents propostes aquests dies de festa major a Calaf. Una actuació potent i que capta molt públic familiar serà la del grup Xiula, formada per quatre músics i educadors que han revolucionat l'animació infantil. Actuaran dissabte, 3 de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça dels Arbres. Amb l'espectacle "Big Chicken" faran un repàs de tos els seus èxits. Es tracta d'una proposta divertida que barreja música amb valors educatius i bon humor.