A principis dels anys 60, quan al país començava una profunda reconversió agrícola, Andreu Solà va inicar una aventura que el portaria a convertir-se en tota una referència en el mercat de les sembradores a Espanya. Sempre amb la intenció de millorar la qualitat i l’eficiència de la sembra, a partir dels anys 80 Solà va destacar amb la sembradora EURO-888, que permetia sembrar i adobar en una mateixa labor. Tot plegat, una cerca de la innovació que no ha fet més que confirmar any rere any l’eslògan de l’empresa: «la sembra ben feta». Amb la mort d’Andreu Solà l’any 1996 van ser els dos fills, Jordi i Xavier, els qui van prendre el relleu de la direcció de l’empresa. I des d’aleshores SOLÀ va experimentar una sèrie de canvis que la van posicionar en els mercats internacionals.

Actualment l’empresa calafina té una plantilla de 120 treballadors, facturant entre 15 i 17 milions d’euros anuals i concentrant els esforços en consolidar-se als mercats de l’Europa de l’Est, al mateix temps que es manté com una de les empreses líders a Espanya i com una marca de referència al Magreb. Per mantenir aquest bon nivell, SOLÀ forma part de les les principals associacions de fabricants d’Espanya i d’Europa (AGRAGEX, ANSEMAT, FEMAC o VDMA) i participa periòdicament a les fires temàtiques referents al continent europeu: INNOVAGRI a França, FIMA a Saragossa, AGRIPLANTA a Romania, AGRITECHNIA a Hannover i DEMOAGRO a Espanya.

Divendres i dissabte, fira a Calaf

Precisament una de les fires en les quals hi participarà l’empresa calafina és Agro Alta Segarra, també coneguda com Agrofira. Es tracta de la fira més important de maquinària agrícola de la Catalunya Central, que tindrà lloc els propers dies 2 i 3 de setembre a Calaf coincidint amb la festa major del municipi i amb el dissabte de mercat. Allà, SOLÀ oferirà xerrades sobre les noves tecnologies 4.0, organitzarà durant el matí de dissabte una jornada de portes obertes a la fàbrica i realitzarà demostracions de maquinària al camp. Entre la maquinària que s’hi podrà veure hi trobem sembradores mecàniques o neumàtiques per a sembra convencional o directa, amb amplades de treball d’entre 2,5 i 12 metres.

El catàleg de productes de SOLÀ també disposa del sistema Elektra, una eina adaptable a les sembradores de precisió monogrà i de cereal que permet controlar les sembradores d’una manera fàcil, precisa i intuïtiva des de la cabina del tractor. Tot plegat, una mostra de com l’empresa anoienca treballa l’agricultura de precisió, permetent un estalvi de combustible i subministres a l’usuari/agricultor. Sens dubte, la presència de SOLÀ a l’Agrofira serà una bona oportunitat per aprendre de ben aprop tot el que ens poden oferir les noves tecnologies aplicades a l’agricultura, en concret la sembra. Per estar al dia de les darreres novetats de SOLÀ, recomanem seguirlos a les seves xarxes d’Instagram, Facebook i Youtube.