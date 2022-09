Les rebaixes d’estiu han arribat al seu punt i final, i com a última acció, els botiguers d’Igualada organitzen per demà, dissabte, una nova edició de la botiga al carrer, la 52a edició. Com en les últimes edicions, l’activitat es concentra al passeig Verdaguer, des de l’estació Vella fins al carrer de Sant Josep. Aquí hi haurà una àera de carpes; a la resta de la ciutat i eixos comercials els botiguers també trauran els seus productes a fora. Igualada Comerç, que organitza l’esdeveniment, assegura que hi ha un centenar d’establiments que han comunicat la seva participació. Durant la jornada també s’organitzen activitats, com ara tallers, per als infants.